El 73% dels analistes mantenen la seva confiança en les accions de Telefónica

La majoria dels analistes que segueixen a Telefónica mantenen la seva confiança en les accions de la companyia després del pla estratègic que l’operadora ha presentat aquesta setmana. Dels 30 analistes que conformen el consens de mercat que recull Bloomberg, 22, el 73,3%, recomanen comprar o mantenir els títols de la companyia.
A més, el preu objectiu del consens de mercat se situa en els 4,29 euros, la qual cosa atorga un potencial alcista del 17% a les accions de Telefónica. Entre les signatures que han reaccionat a la presentació del pla estratègic, Goldman Sachs ha mantingut el seu consell de comprar per a Telefónica, amb un preu objectiu de 5,6 euros. Berenberg també ha decidit no variar la seva recomanació de mantenir ni el seu preu objectiu, situat en els 4,30 euros.
Després de les fortes caigudes que la cotització va sofrir en les sessions del dimarts i del dimecres, el mercat ha començat a estabilitzar-se i els títols han tancat amb lleugeres pujades les jornades del dijous i del divendres. Finalment, van tancar amb un avanç del 0,4%, fins als 3,66 euros, en un dia en què l’Ibex va caure un 1,3%.
Telefónica va presentar el dimarts el seu nou pla estratègic, anomenat ‘Transform & Grow’, mitjançant que el que l’operadora es transformarà per a impulsar el seu creixement. Aquest pla persegueix uns objectius creixents mitjançant els quals primer els seus ingressos, el seu ebitda i la seva caixa operativa registraran uns creixements anuals de l’1,5% al 2,5% fins a 2028 i després creixeran entre el 2,5% i el 3,5% fins a 2030.