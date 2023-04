El 70% dels ciutadans llogaria la segona residència per la crisi econòmica

La conjuntura econòmica i social que viu Europa, i de la qual Espanya no n’és una excepció, està portant a encarar un dels escenaris econòmics desafiadors per a les ciutats, indica l’Institut Coordenades en una anàlisi.

Apunta que les dades de l’atur han portat la CEOE a emetre un comunicat en què indica que es confirma la tendència a la desacceleració del mercat laboral, mentre fa una crida a ser prudents davant l’evolució de l’índex d’inflació i els augments de preus dels serveis, béns i aliments, ja que encara no es podria caure en una espiral inflacionista, aguditzada per la séquia.

Diu que, segons les dades més recents, es pot considerar que els països de la UE estan presenciant alces poc comunes a les taxes d’inflació, tant a les anomenades economies avançades com a Espanya. Amb un índex proper al 6% d’inflació el mes de febrer del 2023, una anàlisi feta per Institut Coordenades assenyala que el 90% dels enquestats està preocupat per la pujada constant de preus, especialment en els aliments, que han viscut durant tot l’any passat i les possibles complicacions de cara al que resta d’any.

Aquesta entitat indica que “en aquest context d’incertesa i abocats a una recessió econòmica, si els paràmetres segueixen complint les pitjors previsions, més del 65% dels espanyols necessitarà tenir ingressos addicionals”, segons apunten les dades obtingudes a l’enquesta poblacional comissionada per l’Institut Coordenades.

“Per això, cada vegada són més els individus i famílies que comencen a sospesar els seus recursos amb l’objectiu de sumar ingressos per arribar a final de mes o destinar-los a altres fins com l’estalvi i lleure”, afegeix.

Segons les dades d’aquesta enquesta, el 60% considera que compartir casa o llogar-la és una manera de combatre la pujada del cost de vida. Mentre que el 45% específica que compartiria la seva residència principal, quan no l’ocupen, si amb això poguessin obtenir ingressos addicionals que els permetin arribar a final de mes.

En tercer lloc, entre les alternatives que sospesen els espanyols com a forma d’obtenir ingressos addicionals, més de 4 de cada 10 enquestats indiquen que compartirien una habitació o espai dins de casa com a estratègia per arribar a final de mes.

Indica l’Institut Coordenades que amb aquestes dades de base i tenint en compte que, “tradicionalment, Espanya s’ha posicionat com un dels principals països amb més quantitat de segones residències registrades, aquest tipus de propietats emergeixen com a actiu generador de rendes amb el qual obtenir un rendiment productiu per als propietaris. Tant si es considera el lloguer de la propietat completa com de les habitacions que quedin lliures. Tot i això, el país té un marc legal restrictiu per donar suport a aquestes iniciatives”.

“Fa anys que a Espanya observem una realitat d’excessiva i innecessària regulació administrativa que ofega els efectes positius que els allotjaments poden tenir a la societat. No parlem dels beneficis per al sector turístic, sinó dels beneficis per a les persones, a qui la crisi econòmica i energètica no els permet arribar a final de mes i veuen com un dels seus possibles salvavides està sent objecte de restriccions reguladores que no beneficien ningú”, ha assegurat el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás.

Afegeix que el 71% dels enquestats consideren necessari que les administracions públiques en els seus tres nivells facilitin les polítiques per compartir casa com a via per ajudar els ciutadans a aprofitar els seus recursos i millorar les seves economies. Així, resulta rellevant que el 82% dels enquestats vegin el turisme com un sector que ajudarà el país a enfrontar la crisi econòmica actual, reduint la morositat i millorant el consum i incrementant la recaptació fiscal.

“Considerant que Espanya dobla en percentatge el nombre de segones residències si es compara amb dades de França o Itàlia, per exemple, aquesta oportunitat no és menor, ja que el país es posiciona com un dels que compta amb més propietats destinades a aquest fi, amb gairebé 4 milions de segones residències, que representen al voltant d’un 15% del parc d’habitatges total. És estratègic pensar en l’ús d’aquest tipus de propietats com una via per generar ingressos addicionals, així com avaluar-ne el potencial d’allotjament amb l’objectiu de fer front a una realitat que es caracteritza per una inflació creixent”, diu l’entitat.

Assegura que les dades obtingudes indiquen que cada vegada més els espanyols “avaluen la possibilitat de posar de lloguer les segones residències amb l’objectiu d’obtenir ingressos addicionals. Això es complementa amb les noves formes d’allotjament que s’han instal·lat entre viatgers de tot el món. D’acord amb l’estudi, prop de 7 de cada 10 espanyols llogarien la segona residència (d’hivern o d’estiu) per obtenir ingressos extra.”

“Aquestes dades confirmen la necessitat que els organismes competents estableixin normatives estables i clares que permetin un entorn regulador i fiscal atractiu que ajudin a impulsar la indústria de turisme de la mà dels mateixos espanyols. En el cas de les segones residències, cada dia són més els propietaris que decideixen trobar la cara productiva de les seves propietats amb l’objectiu d’obtenir guanys extres i aprofitar-los no només com a espai de gaudi en temporada sinó com un recurs ideal per ampliar les fonts d’ingrés durant tot l’any, que els permeti continuar fent front a les obligacions de manera regular”, conclou.