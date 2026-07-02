L’Associació Nacional de Pacients del Sistema Sanitari (ANPASS) ha dut a terme una enquesta per conèixer la valoració que fan els espanyols de la sanitat al nostre país. En concret, s’han realitzat 2.000 enquestes que han deixat dades molt significatives pel que fa a la preocupació dels pacients. La dada més destacada és que el 62% dels enquestats considera que la col·laboració entre la sanitat pública i la privada pot contribuir molt o força a millorar la seva atenció.
En aquest sentit, els espanyols qualifiquen majoritàriament la sanitat pública de regular (46%), mentre que només un 4% la considera molt bona i un 12%, bona. Per contra, un 20% la qualifica de dolenta i un 18%, de molt dolenta. A més, un 98% dels pacients afirma que li preocupa el futur de la sanitat pública a Espanya (un 30% bastant i un 68% molt).
Pel que fa als aspectes que generen més preocupació, destaquen les llistes d’espera (31%) i la manca de professionals sanitaris (28%), seguides del retard en les proves diagnòstiques (16%). Precisament, quan se’ls pregunta en quins àmbits creuen que la col·laboració publicoprivada pot ser més útil, el 45% respon que en la reducció de les llistes d’espera i el 23% en les proves diagnòstiques.
Els pacients tenen clar que, en cas de patir una malaltia greu o complexa, el més important és tenir un accés ràpid al millor tractament possible (73%). Aquesta opció se situa molt per davant de ser atesos exclusivament per la sanitat pública (15%) o de poder combinar recursos públics i privats (12%). Entre els usuaris de la sanitat privada, el principal motiu per utilitzar-la és la major rapidesa per obtenir cites i realitzar proves, assenyalat pel 47% dels enquestats.
Mercedes López, presidenta d’ANPASS, ha afirmat, a la vista dels resultats de l’enquesta, que «l’organització treballarà de manera constructiva per millorar la percepció de la ciutadania tant de la sanitat pública com de la privada i apostarà, atesa la demanda majoritària dels pacients, per reforçar la col·laboració entre ambdós sistemes per reduir les llistes d’espera i millorar la qualitat assistencial».