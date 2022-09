El 60% dels espanyols aposta pel reaprofitament alimentari

El 60% dels espanyols afirma que “intenta no tirar res, excepte quan és inevitable”, mentre que un 31% aprofita el que està menys dolent; mentre ue només un 9% tira els aliments “quan es posa dolent”, segons una enquesta de Unilever a través de Ipsos Digital. Unilever va difondre els resultats coincidint amb la celebració, el 29 de setembre, del Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament Alimentari.

La data, creada per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma), recorda que “és necessari evitar la paradoxa de la fam en un context de pèrdua i desaprofitament alimentari”, i per a això és urgent un canvi de paradigma per a modificar els hàbits de consum i lascostumbres i contribuir així restaurar i restablir sistemes alimentaris més justos.

Unilever va assenyalar que, per això, ha volgut “prendre partit i conèixer el grau de conscienciació i per a això s’han analitzat els hàbits de reaprofitament de les llars espanyoles, així com les mesures i accions que es duen a terme per a evitar el desaprofitament com la planificació de la compra o el coneixement de receptes de reaprofitament”.

Enquesta

L’enquesta, realitzada a través de la plataforma Ipsos Digital a partir d’una mostra de 750 persones amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys, posa de manifest que són cada vegada més les llars que han assumit aquesta responsabilitat:

La cuina d’aprofitament, és a dir, la possibilitat de reutilitzar les sobres per a realitzar nous plats és, sens dubte, el principal antídot per a evitar el desaprofitament en les cuines. Sobre aquest tema, el 56% dels consultats afirma conèixer receptes d’aprofitament; un 26% assenyala que les coneix, però que no les posa en pràctica i prop del 20% no sap de què es tracta.

La planificació de les compres és una altra de les principals pràctiques que contribueixen a un consum responsable en les llars i en aquest camp, fins a un 96% dels enquestats sosté que sempre intenta preparar les seves compres amb antelació.

En aquest sentit, l’enquesta també analitza el procés de decisió de compra del consumidor i ha volgut conèixer quin pes tenen les ofertes en la seva cistella de la compra: el 56% aprofita els descomptes, encara que siguin de productes que no estaven planificats o no necessita, mentre que un 44% destaca que no es deixa portar per les ofertes.

El consumidor també coneix les diferències entre la data de caducitat i la data de consum preferència tal com sostenen les dades de l’enquesta: un 92% enfront del 8%.

La planificació de menjars, no sols de les compres, és una altra de les pràctiques necessàries per a evitar el desaprofitament i fins a un 72% afirma que planifica un menú setmanal i que organitza menjars i sopars per a portar un millor control dels aliments enfront d’un 28% que “cuina menjars i sopars sense cap planificació”.

L’estudi també analitza si és necessari una major formació per a evitar el desaprofitament; per a reutilitzar i per a treure-li el major partit a cada ingredient i en aquest sentit, les dades són contundents: el 85% considera que seria útil tenir més informació sobre aquest tema per a evitar el desaprofitament.

Segons Ana Palència, responsable de Comunicació i de Sostenibilitat en Unilever, “el major impacte i responsabilitat de Unilever radica en la nostra capacitat per a influir en els nostres proveïdors i clients perquè segueixin el nostre exemple i, en particular, en els consumidors, perquè malgastin menys aliments i per això, comptar amb informació actualitzada com la que es desprèn d’aquest treball ens ajuda a crear una major consciència necessària per a la presa d’acció”.

Unilever va llançar l’any 2013 la primera Guia pràctica per a evitar la pèrdua d’aliments, a través d’una sèrie de consells, trucs i idees. Així mateix, la companyia ha impulsat recentment un itinerari educatiu en línia per a les escoles de la mà de Ambientech amb l’objectiu de conscienciar a adolescents espanyols sobre la importància de minimitzar la quantitat de menjar que diàriament acaba en les escombraries.

També a través de la marca Hellmann’s, Unilever lidera un moviment de consumidors contra el desaprofitament alimentari; i la companyia compta amb nombrosos programes de zero residus en abocadors.