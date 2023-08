El 43% dels ingressos de la RFEF provenen de LALIGA i els seus clubs

Dels 368,5 milions d’euros que va ingressar la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en 2021, LALIGA i els seus clubs van aportar gairebé 160 milions d’euros, és a dir, el 43% del total. En la temporada 22/23 LALIGA va aportar a la RFEF 64 milions d’euros, més de la meitat dels 120 milions d’euros que l’organització presidida per Javier Tebes destina a altres entitats per al desenvolupament del futbol no professional i altres esports. El Consell Superior d’Esports (CSD) rep un 38% i els sindicats un 10%, segons dades aportades aquest dimecres per LALIGA.

I, si s’amplia la foto al trienni de 2019 a 2021, LALIGA i els seus clubs van generar 301 milions d’euros als comptes de la federació presidida per Luis Rubiales, ara suspès per la FIFA pel seu inadequat comportament amb la futbolista Jenni Bell, que suposa gairebé la meitat dels ingressos de la RFEF en aquest període (48,1%).

En l’apartat d’ingressos per activitats esportives, Rubiales també va fer un gir en 2020, aconseguint que la UEFA transferís a les federacions nacionals els fons de solidaritat per a equips que no disputen competicions internacionals. Uns 12 milions d’euros que abans percebien els clubs de LALIGA que complien aquestes condicions, i que ara van a les arques de la Federació que els gestiona com a ajudes a les pedreres.

Però, malgrat aquest augment d’ingressos, les federacions autonòmiques han vist com es reduïa el que repercutia en elles, passant de suposar el 19% de la despesa de la RFEF a l’arribada de Rubiales, a només un 9% l’any passat. Unes quantitats que procedeixen gairebé íntegrament de les retransmissions de LALIGA. No obstant això, on sí que ha augmentat la despesa és en nòmines, que han passat de suposar 14 milions en 2017 a 34,45 milions d’euros en 2022. Una partida on s’inclou el sou del president, que va passar dels 150.000 euros bruts que rebia Villar, als 634.518,19 euros que se li van pagar a Rubiales en 2021, i als 657.000 euros en 2022, segons l’última informació disponible en el portal de transparència de la RFEF.