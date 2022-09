El 43% de les empreses d’automoció han incrementat la facturació el 2021

La recuperació del sector de l’automoció avança a Espanya, segons les conclusions de l’informe ‘AutoMobility Trends by Metyis’, baròmetre del sector de l’automòbil que aquest dijous s’ha presentat a casa SEAT, a Barcelona.

A l’acte hi han participat representants de tota la indústria i hi han intervingut la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i representants de les principals associacions sectorials i dels principals sindicats.

Maroto ha destacat la importància d’aquest baròmetre que “genera un debat sustentat en les dades” i aporta llum sobre les incerteses en la indústria de l’automòbil provocades per la falta d’accés a microxips i semiconductors i la guerra d’Ucraïna.

A més, s’ha referit a la necessitat de realitzar una “transició ordenada” per a adaptar la indústria als nous temps, i ha posat el focus en la necessitat de requalificar als treballadors perquè “canviarà la forma en la qual els vehicles es fabricaran”.

Els resultats de l’estudi estan fortament influïts per una conjuntura incerta en un sector que a més està marcat per la transformació sense precedents que està vivint.

No obstant això, aquesta tercera edició del baròmetre revela que el 43% de les empreses de la indústria confirma que va augmentar la seva facturació durant 2021. La major part d’elles, el 37%, van augmentar els seus ingressos entre un 10% i 20%. A més, el 25,4% confirma que va aconseguir estabilitzar la caiguda de la seva facturació en 2021.

Les inversions del sector durant l’any passat també mostren xifres positives segons aquest baròmetre, amb el vehicle elèctric com a gran protagonista.

Les dades de la nova edició del ‘AutoMobility Trends by Metyis’ assenyalen que el 36% de les companyies de mobilitat i automoció van augmentar la seva inversió el 2021, mentre que més del 41% les va mantenir. A més, el 52% de les inversions realitzades en 2021 van estar destinades a projectes relacionats amb el vehicle elèctric.

Altres àrees d’inversió de rellevància van ser el vehicle connectat i les plataformes de mobilitat, que van concentrar el 37% dels recursos.

Els fons Next Generation EU estan dinamitzant el sector i ja aconsegueixen el 21% de les empreses de mobilitat i automoció. Si bé, el 50% reconeix que no té molt clar si pot o no ser beneficiària d’aquests fons en algun dels seus projectes.

Futur

Malgrat aquestes xifres que conviden a l’optimisme, la indústria acusa la incertesa regnant en el context econòmic i geopolític. El 70% de les empreses confirma que han sofert un impacte alt o molt alt per la crisi dels microxips, mentre que la guerra a Ucraïna ha tingut el mateix efecte sobre més del 60% de les empreses.

Les previsions de creixement de la indústria també reflecteixen aquesta incertesa i, mentre que el 35% de les empreses creu que augmentarà la seva facturació en 2022, un altre 35% preveu reduir-la.

Entre les mesures aplicades per a contrarestar els efectes d’aquests factors destaquen les relacionades amb l’ocupació. En aquest cas, l’aplicació d’ERTO continua sent el mecanisme més utilitzat i el 50% de les empreses confirma haver-lo aplicat durant 2021.

Finalitzar contractes temporals o l’extinció de contractes indefinits han estat unes altres de les mesures adoptades pel 25% i 8,5% de les empreses del sector.

De fet el 28% de les empreses confirma que ha realitzat retallades de plantilla durant 2021 i les previsions per a 2022 estimen que el 21% de les empreses realitzarà alguna modificació en el seu equip, retallant o incorporant nous treballadors.

La tercera edició del ‘AutoMobility Trends by Metyis’ ofereix una avaluació global dels principals paràmetres del sector i les perspectives de futur de les empreses que conformen la indústria, des dels fabricants de components, a marques automobilístiques, concessionaris o empreses centrades en la nova mobilitat.