El 30% d’espanyols menors de 40 anys desconeixen la insuficiència cardíaca

Més del 30% dels espanyols amb menys de 40 anys no sap què és o en què consisteix la insuficiència cardíaca, una síndrome que, a Espanya, afecta més de 700.000 persones, segons indica l’enquesta poblacional realitzada a Espanya per l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly, que compta amb l’aval social de l’organització de pacients CardioAlianza per donar visibilitat a aquesta síndrome.

Per contribuir a aquest objectiu es va pintar a Madrid un grafit al cor financer de la ciutat. Aquesta iniciativa forma part de la campanya de conscienciació social ‘Anomena’l Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’, que té com a objectiu donar a conèixer aquesta síndrome entre la població general, pacients i el seu entorn més proper.

Es busca generar consciència sobre la patologia no només entre els pacients, sinó també entre els cuidadors, els quals juguen un paper fonamental en la identificació precoç d’aquesta afecció i l’adherència al tractament.

Arantxa García, responsable de Medical Affairs de malalties cardiometabòliques a Boehringer Ingelheim, va manifestar que “amb aquesta acció, des de l’Aliança seguim treballant a posar el pacient al centre de totes les nostres decisions. Una enquesta poblacional recent ha mostrat que hi ha una important manca d’informació i conscienciació entre la població espanyola sobre la insuficiència cardíaca. El nostre compromís per millorar la vida de les persones inclou iniciatives socials com aquesta que ajuden a donar a conèixer síndromes cròniques i prevalents al nostre país, contribuint que els pacients disposin d’informació i eines per conviure-hi sense veure limitada la seva qualitat de vida”.

García, amb relació a aquesta campanya que ha impulsat diferents accions al llarg de l’any, va explicar que “ajudar a crear consciència social sobre una síndrome implica aproximar-nos i entendre els pacients, però també educar-hi la societat, tractant de millorar la salut de les generacions presents i també de les futures. D’aquí aquesta acció amb un grafit a Madrid, el nostre compromís és donar veu a la Insuficiència cardíaca i això passa per implicar també la societat, així com pacients i cuidadors”.

La insuficiència cardíaca és una síndrome que impedeix que el cor tingui prou capacitat per bombar sang. Tot i que es pot manifestar a qualsevol edat, amb cada dècada que sumem es dobla la seva presència entre la població. Com en altres països desenvolupats, la insuficiència cardíaca és la primera causa d’hospitalització en més grans de 65 anys i suposa, aproximadament, el 5% de totes les hospitalitzacions.

El diagnòstic d’insuficiència cardíaca porta una alta mortalitat associat i cada any gairebé 20.000 persones moren per aquesta patologia a Espanya. Sense tractament, el pronòstic de la insuficiència cardíaca és pitjor que el de molts càncers.

L’enquesta poblacional realitzada per l’Aliança també ha revelat que per a les persones menors de 40 anys la insuficiència cardíaca és una síndrome que afecta en gran part les activitats quotidianes: per a aquest grup d’edat les activitats de lleure de la persona que la pateix es veuen afectades en un 55%, les relacions íntimes en un 49% i les feines de la llar en un 43%.

Desconeixement

Dos de cada cinc espanyols no sap què és o en què consisteix la insuficiència cardíaca i prop del 30% són menors de 40 anys. “L’abordatge de la insuficiència cardíaca esdevé tot un repte per al sistema sanitari. El nostre principal objectiu ha de ser aconseguir augmentar la conscienciació de la població sobre la insuficiència cardíaca, amb la finalitat que es realitzi un diagnòstic primerenc i eficaç alhora que es generi consciència social en tota la població”, va indicar Maite Sansaturnino, presidenta de CardioAliança.

D’acord amb les dades que presenta l’enquesta, al 73% de les persones amb menys de 40 anys els agradaria rebre informació sobre la síndrome i això resulta clau en pensar un abordatge de conscienciació, ja que són molts els mites i les falses creences desprenen aquest desconeixement.

Per exemple, la consideració errada que la insuficiència cardíaca afecta més homes que dones. En aquesta línia, els resultats mostren que més del 50% dels menors de 40 anys consideren que és una patologia més freqüent en homes.

Tot i això, la realitat és que aproximadament la meitat dels pacients amb insuficiència cardíaca són dones. Agregat a això, al país moren el doble de dones que homes per insuficiència cardíaca, segons dades de l’informe ‘Malaltia cardiovascular a la dona. Estudi de la situació a Espanya’, en part pel fet que la prevalença de la insuficiència cardíaca augmenta amb l’edat i que la dona sol tenir més longevitat.

En relació amb els possibles símptomes de la insuficiència cardíaca, l’enquesta revela que 2 de cada 3 enquestats identifica el cansament i la debilitat, la dificultat per dur a terme activitat física i la dispnea com els símptomes que més es relacionen amb aquesta síndrome. En relació amb aquest punt, les dades mostren que 9 de 10 espanyols creuen conèixer la simptomatologia de la insuficiència cardíaca, mentre que més de la meitat creu que es pot prevenir.

Amb motiu d’ajudar a la difusió i conscienciació d’aquesta patologia, l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly va llançar a inicis d’aquest any la campanya ‘Truca’l Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’ Amb aquesta campanya, l’Aliança pretén conscienciar sobre la necessitat de donar visibilitat a aquesta síndrome i anomenar-lo pel seu nom, ajudant així a detectar i prevenir el seu impacte a la societat.

Com a part d’aquesta campanya, l’Aliança va posar en marxa ‘La Ruta de la Insuficiència Cardíaca’, una acció que durant aquest any va recórrer diferents ciutats d’Espanya, com Madrid, Girona, la Corunya i Màlaga, en què es van col·locar vinils informatius al carrer “per anomenar a la insuficiència cardíaca pel seu nom, ser capaços de detectar els possibles símptomes a temps i acudir al metge el més format i informat possible”.