El 29è Festival de Màlaga incorporarà un certamen de curtmetratges promogut per The Core

El Festival de Màlaga acollirà un certamen de curtmetratges impulsat per The Core School, iniciativa que s’integrarà en el programa de la trobada cinematogràfica i que busca obrir noves vies de visibilitat per a creadors emergents dins del circuit professional.
La proposta permetrà a joves cineastes presentar els seus treballs en el context d’un dels principals punts de reunió del sector audiovisual espanyol, on cada any es donen cita productores, distribuïdors, plataformes i professionals vinculats a la creació i difusió de continguts.
La degana de The Core, Mercedes Agüero, va destacar en un comunicat que la participació en aquesta mena d’espais contribueix a enfortir “la relació entre l’àmbit formatiu i l’activitat industrial, a més de facilitar l’accés de nous perfils a oportunitats professionals”.
El curtmetratge guanyador rebrà la Biznaga del Festival, serà projectat en les sessions oficials i passarà a formar part del catàleg de Atresplayer, ampliant així la seva difusió més enllà del certamen.
El procés de selecció es desenvoluparà en diverses fases. La inscripció romandrà oberta fins al 26 de febrer, mentre que el jurat deliberarà fins al 2 de març, data prevista per a la comunicació dels finalistes. El nom del projecte premiat es donarà a conèixer el 5 de març. Posteriorment, l’obra formarà part de les projeccions programades entre el 5 i el 14 de març, i l’equip guanyador assistirà a la gala de clausura, on participarà en la catifa vermella.
El panell avaluador estarà compost per professionals de diferents àmbits de la indústria audiovisual, entre ells Eva Patricia Fernández Manzano, Irene García-Martínez, Rubén Stein, Raquel Gómez Troyano, Charly Schmukler, Iván Barredo i Mafalda González-Alegre Gutiérrez.
The Core, pertanyent a la xarxa d’educació superior Planeta Formació i Universitats, participa en el certamen dins d’una estratègia que promou el contacte de l’alumnat amb entorns professionals i la interacció directa amb agents actius del mercat audiovisual.