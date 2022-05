El 28,6% de la població de més de 45 anys té queratosi actínica

La queratosis actínica (QA) és una lesió de la pell en zones com la regió del cap i el coll i les extremitats, causada per la sobreexposició a la llum solar i/o a les cabines de bronzejat en interiors i és l’afecció dermatològica precancerosa més comuna. S’estima que entre el 40 i el 80% dels càncers de pell (carcinoma de cèl·lules escatoses) es desenvolupen a partir de simples lesions de QA, la segona forma més comuna de càncer de pell.

Almirall, companyia biofarmacèutica global centrada en la salut de la pell, ha llançat el primer Dia Internacional de la Queratosis Actínica (AK Global Day) en col·laboració amb Euromelanoma i la AEDV Fundació Pell Sana, per a conscienciar sobre la importància de vigilar l’aparició i evolució de les lesions cutànies de la queratosis actínica. Aquest esdeveniment mundial se celebrarà cada any el 24 de maig, durant el mes de conscienciació sobre el càncer de pell.

En els últims anys, la incidència de la QA ha augmentat a causa de l’envelliment de la població, a l’augment de l’exposició a la radiació UV i als canvis en els comportaments de cerca de la radiació UV, i és un dels diagnòstics més comuns realitzats pels dermatòlegs a Europa, amb una prevalença del 28,6% en la població espanyola de més de 45 anys.

L’alta prevalença de la QA significa que la càrrega de la malaltia és substancial, especialment en les poblacions de mitjana edat i ancians. A més, la QA pot afectar la qualitat de vida dels pacients, ja que les lesions poden causar molèsties estètiques i interferir en les activitats diàries del pacient.

“La queratosis actínica és relativament fàcil de tractar quan es detecta a temps, però ha de tractar-se com un senyal d’alerta, ja que és un indicador d’una major taxa de càncer de pell no melanoma (CPNM), fins i tot en absència d’una progressió específica de la lesió. Iniciatives com el Dia Internacional de la Queratosis Actínica promouen la conscienciació sobre aquesta malaltia tan comuna i la importància de reconèixer les lesions i consultar a un dermatòleg”, va assenyalar Veronique del Marmol, presidenta europea de Euromelanoma.

En el marc del Dia Internacional de la QA, Almirall ha llançat la campanya ‘Escolta els murmuris de les taques de la teva pell’ per a destacar la importància de parar esment a l’aspecte i evolució de qualsevol taca per a revisar-la i tractar-la adequadament per un dermatòleg.

Dins de la campanya, Almirall ha creat el documental ‘AK Stories’ amb testimoniatges dels principals experts en dermatologia de Euromelanoma de tota Europa i els seus pacients. Aquests van compartir dades rellevants sobre la QA i van destacar la importància de la prevenció i el diagnòstic.

A més, l’associació europea Euromelanoma ha inclòs en la seva pàgina web una secció especial sobre les lesions precanceroses de la QA que han de tractar-se per a evitar que es converteixin en un carcinoma de cèl·lules escatoses (CCE).

“Més que una preocupació estètica o un veritable problema d’incomoditat causat per les queratosis actíniques, el diagnòstic i, sobretot, el tractament, així com convèncer i sensibilitzar al pacient perquè acudeixi al dermatòleg, tenen com a objectiu reduir el risc que la seva pell desenvolupi un carcinoma de cèl·lules escatoses”, va afirmar el doctor Carlos Serra, dermatòleg en l’Institut Valencià d’Oncologia, en un dels vídeos testimonials de la campanya.

“El llançament del Dia Internacional de la QA en col·laboració amb dues organitzacions líders com Euromelanoma i AEDV Fundació Pell Sana és una fita important en el nostre compromís amb els pacients”, va declarar Volker Koscielny, Chief Medical Officer at Almirall. “A través d’aquest dia, esperem conscienciar sobre la importància de revisar les taques i acudir a un dermatòleg quan sigui necessari”, va afegir.