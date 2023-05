El 28-M posa en joc el desenvolupament de sòl per més de 540.000 habitatges

Serviland, la filial especialitzada en gestió de sòl de Servihabitat, ha presentat l’informe ‘28M: Desenvolupaments urbans en joc’, que analitza l’afectació dels resultats postelectorals en matèria de polítiques urbanes i planificació de desenvolupament urbà sobre la base dels resultats electorals del passat 28 de maig. Ernesto Tarazona, conseller delegat de la Companyia, assenyala que “el document neix amb la finalitat d’oferir una representació àmplia i amb perspectiva territorial de l’impacte dels resultats en matèria d’impuls i implementació de polítiques d’urbanisme i habitatge i desenvolupaments urbans”.

Una de les principals conclusions de l’estudi és que, amb el resultat electoral i els possibles acords entre partits, s’augura la possibilitat de desenvolupar sòl per a més de 540.000 habitatges nous a Espanya. L’informe destaca que, aquesta situació, amb una inversió en habitatge i urbanisme de més de 2.000 milions d’euros anuals, comportaria la possibilitat d’ajustar l’oferta i la demanda i alleujaria l’actual tensió de preus del mercat residencial.

L’anàlisi presentada també preveu una major liberalització de sòl per al desenvolupament d’habitatges a les ciutats on el partit en alcaldia s’iguala amb el seu govern autonòmic. Ernesto Tarazona apunta que, per a millorar les possibilitats, “és fonamental el consens entre partits polítics” i afegeix que “la col·laboració publicoprivada és crucial per al desenvolupament sostenible de les nostres ciutats”.

Quant al rànquing elaborat per la companyia, destaquen Madrid, Vigo, Saragossa, Sevilla, Vitòria i Màlaga al capdavant de ciutats amb major perspectiva de desenvolupament de sòl.

En informe també apunta que, municipis com Santander, Logronyo o Alacant, viuen un canvi polític en plena revisió dels seus Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU). A més, identifica Madrid, València, Granada i Las Palmas com aquelles ciutats amb major potencial de desenvolupament de sòl per a habitatge i Barcelona, Tarragona i Pamplona, amb les ciutats amb més dificultats.

Segons expliquen des de Serviland, per a elaborar l’informe, “s’ha fet una anàlisi dels 25 municipis que presenten un major potencial de desenvolupament de sòl per als pròxims quatre anys”. En aquest sentit, l’elecció s’ha definit segons una combinació de criteris marcada per: el nombre d’habitants amb un mínim de 150.000 habitants per municipi, la disponibilitat de sòl urbà desarrollable, i l’estat actual del seu planejament vigent.