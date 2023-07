EFFIC, premiada per l’ULI per la rehabilitació eficient d’habitatges

Urban Land Institute ha concedit la primera edició del seu premi Ibèria Proptech Innovation Challenge a EFFIC, com a plataforma de rehabilitació eficient d’habitatges i edificis d’Espanya i Portugal. ULI ha destacat a l’agent rehabilitador d’Aliseda Immobiliària i Anticipa Real Estigues pel seu impacte a curt i mitjà termini en la descarbonització del sector immobiliari residencial, informa EFFIC aquest divendres en un comunicat.

EFFIC representarà a Espanya i Portugal en la fase final d’aquesta competició, que se celebrarà a l’octubre a Copenhaguen (Dinamarca), al costat dels premiats d’altres països europeus.

Fons Next Generation

El conseller delegat d’Aliseda i Anticipa, Eduard Mendiluce, ha explicat que van impulsar la plataforma per a «la millora de l’eficiència energètica del parc immobiliari, a través dels fons europeus Next Generation».

Es va crear en 2022 per a afavorir que comunitats de propietaris i particulars aconsegueixin els objectius d’eficiència energètica: fa l’estudi energètic de l’immoble, facilita el finançament de la part no subvencionable de l’obra, fa la reforma, i porta la tramitació de les ajudes europees i del certificat energètic per al client.

Entre les actuacions d’EFFIC estan les reformes de façana, coberta, millora de l’aïllament d’edificis i canvi de finestres, instal·lació de sistemes de aerotermia i geotèrmia, substitució de calderes i ascensors, instal·lació de repartidors de costos energètics i d’il·luminació led i obres de millora de l’accessibilitat.