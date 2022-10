EFFIC, premi World Class District a l’operació immobiliària amb més impacte

EFFIC, la marca creada per Anticipa Real Estate i Aliseda Immobiliària per a exercir com a agent rehabilitador en el context dels fons europeus Next Generation i gestionar projectes de millora de l’eficiència energètica en habitatges de tot el país, ha resultat premiada en The World-Class District Awards 2022. En concret, els guardons atorgats per l’esdeveniment internacional The District han reconegut a EFFIC com l’operació immobiliària amb major excel·lència en el compliment dels criteris ESG.

El CEO de Anticipa i Aliseda, Eduard Mendiluce, ha posat en valor el premi rebut en aquesta primera edició de The World-Class District Awards 2022 i ha destacat “el compromís de EFFIC amb l’impuls de la millora de l’eficiència energètica al parc immobiliari espanyol i, per consegüent, amb el respecte i la cura del medi ambient”.

En aquesta línia, Mendiluce ha incidit en la gran oportunitat que suposen els fons Next Generation per a la rehabilitació i modernització d’habitatges a Espanya, especialment en el pla energètic, i ha posat com a exemple la situació de països com França, on a partir de 2023 els propietaris d’habitatge no podran posar en lloguer els seus immobles si aquests compten amb una qualificació energètica baixa.

EFFIC compta amb el suport de les més de 50.000 reformes en habitatges realitzats per Anticipa i Aliseda en més de 3.000 municipis de tot l’Estat. “Disposem de l’experiència, el talent, la plataforma tecnològica i les xarxes de col·laboradors locals necessàries per a oferir les màximes garanties com a agent rehabilitador, així com per a continuar sent un referent dins del mercat”, ha subratllat Eduard Mendiluce.

Aquesta nova línia de negocio ajudarà als propietaris d’habitatges i comunitats de propietaris a aconseguir els objectius d’eficiència energètica, així com a tenir accés a les subvencions derivades dels fons europeus.En aquest sentit, EFFIC s’encarregarà de gestionar i tutelar de manera integral tot el procés de reforma, des de l’estudi energètic dels immobles i edificis, passant pel finançament i la pròpia reforma, fins a la gestió de les ajudes.

Les principals adequacions impulsades per EFFIC es basaran en la instal·lació de generadors tèrmics i d’aigua calenta sanitària amb eficiència energètica, la instal·lació de sistemes de aerotermia per a climatització i aigua calenta, i canvis en les fusteries exteriors dels habitatges i tractament de façanes.

Després de la reforma, es tramitarà la nova certificació energètica i la subvenció de la Unió Europea. A més, un valorador aportarà una estimació del nou valor de l’immoble, que podria augmentar fins a un 10%.