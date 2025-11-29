Eduniversal reconeix a GBSB Global Business School amb dues Palmes d’Excel·lència per la seva influència regional

GBSB Global Business School ha tornat a ser reconeguda en l’àmbit internacional. Després d’una exhaustiva avaluació realitzada el passat estiu, Eduniversal ha ascendit oficialment a GBSB Global a la lliga d’escoles de negocis amb forta influència regional, una fita que confirma la creixent reputació acadèmica i l’impacte de l’escola en el sud d’Europa.
Aquest reconeixement forma part de la 18a edició del rànquing Eduniversal Best Business Schools 2025, una de les classificacions més respectades i metodològicament rigoroses del món. En 2019, GBSB Global va entrar per primera vegada en la selecció oficial de Eduniversal entre les 1000 millors escoles de negocis del món, amb una Palma d’Excel·lència. Avui, després d’anys de progrés institucional continu, expansió internacional i innovació acadèmica, l’escola ha ascendit al següent nivell.
“Aquest reconeixement confirma que la nostra estratègia a llarg termini està funcionant”, ha afirmat el Dr. Wiktor Patena, director de GBSB Global. “Estem creant una escola internacional amb grans ambicions acadèmiques i profundament connectada amb la realitat econòmica de la nostra regió. El reconeixement a la nostra forta influència regional subratlla l’impacte real del nostre treball”, ha afegit Patena.
La selecció oficial de Eduniversal es basa en una avaluació quantitativa detallada i una revisió qualitativa realitzada pel Comitè Científic Internacional de Eduniversal, compost per degans i líders acadèmics de prestigi mundial. L’avaluació té en compte la reputació global, el compromís internacional, el compromís acadèmic i la influència de l’escola a la seva regió. Aquesta nova categoria situa a GBSB Global entre un selecte grup de 28 escoles de negocis i universitats espanyoles incloses en la selecció de Eduniversal.
El reconeixement es va anunciar oficialment en la convenció de Eduniversal, que va tenir lloc del 10 al 13 de novembre en el IIM Indore, a l’Índia. GBSB Global va participar en l’esdeveniment representat per Pranjali Kirloskar Deshmukh, que va fer valdre el reconeixement: “Aconseguir aquesta fita a l’Índia, envoltat de líders acadèmics de tot el món, va ser un moment molt emotiu. Aquest reconeixement reflecteix la posició actual de GBSB Global i la direcció cap a la qual ens dirigim: cap a una rellevància més elevada, un impacte més elevat i una presència veritablement global”.