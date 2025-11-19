eDreams ODIGEO ha presentat el seu nou full de ruta estratègic, amb la qual aspira a superar els 13 milions de subscriptors Prevalgui en 2030, un 40% per sobre del consens de mercat.
Segons ha informat la companyia, la nova estratègia s’articula entorn de la millora de la proposta de valor del programa Prevalgui, l’expansió internacional i l’enfortiment de la seva plataforma tecnològica basada en intel·ligència artificial per a consolidar-se com un referent global en subscripció de viatges.
Una de les principals evolucions del producte serà la introducció de modalitats de pagament més flexibles, amb subscripcions mensuals i trimestrals que complementaran el model anual actual. A més, aquestes noves modalitats permeten a la companyia integrar amb major naturalitat categories de viatge d’alta freqüència, com el tren, un segment en creixement i valorat en més de 40.000 milions d’euros.
En paral·lel, pretén accelerar la seva expansió internacional més enllà dels deu països en els quals actualment ofereix Prevalgui. Les proves realitzades en nous mercats han llançat resultats positius, amb una penetració superior a la dels mercats europeus més madurs i amb una major captació de nous subscriptors. A partir d’aquesta evidència, eDreams ODIGEO prioritzarà el seu creixement en regions d’alt potencial com Llatinoamèrica, Europa Central i Orient Mitjà i Àfrica, amb una estratègia de localització reforçada per a maximitzar l’impacte en cada mercat.
L’aprofundiment en l’ús de la intel·ligència artificial, un àmbit en el qual la companyia compta amb una trajectòria de més d’una dècada, es presenta com una palanca per a l’impulsar el nou pla. Per a això, companyia ampliarà ara aquestes capacitats per a accelerar encara més l’automatització, la personalització i l’eficiència en tota la cadena de valor.
Amb aquest conjunt d’iniciatives, eDreams ODIGEO avança cap a un model de negoci més diversificat i global, que es fixa com a objectiu obtenir en 2030 dos terços del seu volum de negoci de productes no aeris i de vols fora dels principals mercats europeus, enfront del 43% actual.
Dana Dunne, CEO de eDreams ODIGEO, ha afirmat que “quan llancem el nostre full de ruta estratègic inaugural com a negoci de subscripció en 2021, ens vam proposar una missió ambiciosa: transformar l’experiència de viatge a través de la subscripció. No sols hem complert tots els nostres objectius, sinó que hem aconseguit molt més: un negoci més fort, més rendible i amb la subscripció com a eix central. Aquest nou full de ruta és el següent pas lògic en la nostra trajectòria”.
A curt termini, anticipa una fase d’inversió planificada que impactarà temporalment en la rendibilitat a causa del desplegament de les noves modalitats de pagament, a l’expansió accelerada en nous mercats, a la diversificació del producte i al reforç de la seva plataforma d’intel·ligència artificial. Com a resultat, la companyia estima un EBITDA Cash de 155 milions d’euros per a 2026 i de 115 milions per a 2027. Una vegada completada aquesta fase de transició, espera un augment anual del EBITDA Cash superior al 35% des de 2028 fins a 2030.
La companyia subratlla que la seva sòlida posició financera li permetrà escometre aquest cicle d’inversió sense renunciar a la retribució a l’accionista. En aquest sentit, confirma el seu compromís de destinar més de 100 milions d’euros a programes de recompra d’accions durant els pròxims dos anys.