eDreams ODEIGO reclama més transparència al mercat ferroviari europeu

L’agència de viatges en línia eDreams ODIGEO ha recolzat l’entrada en vigor de l’article 10 del Reglament sobre els drets dels viatgers per ferrocarril, fent una crida a la UE i als estats membres perquè el compleixin estrictament en favor d’un ecosistema de transport multimodal més eficient.

La companyia, que gestiona 100 milions de cerques diàries en les seves plataformes, té la capacitat d’influir significativament en l’elecció de transport dels consumidors, proporcionant més alternatives a més de l’avió i un major poder d’elecció al viatger per a impulsar desplaçaments més sostenibles.

No obstant això, considera que les limitacions actuals restringeixen l’activitat de distribuïdors independents com eDreams ODIGEO. L’article 10 del Reglament sobre els drets dels viatgers per ferrocarril, que va entrar en vigor el 7 de juny, exigeix que les principals empreses ferroviàries, públiques o privades, facin accessibles en temps real les dades dinàmiques i la informació dels seus viatges a proveïdors independents, sense aplicar restriccions ni penalitzacions injustes. Això permetrà que els viatgers puguin comparar més fàcilment entre diferents maneres de transport, empoderant-los amb una major oferta i capacitat d’elecció, al mateix temps que s’afavoreix la competència justa i, en última instància, es millora el cost i la comoditat de viatjar a la UE.

L’article 10 també serà fonamental per a donar suport als objectius europeus de sostenibilitat, en particular del Pacte Verd Europeu i de l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent, ja que permetrà als viatgers comparar i combinar les diferents maneres de transport per a prendre decisions més respectuoses amb el medi ambient.

Guillaume Teissonniere, director jurídic d’eDreams ODIGEO, ha comentat que “els consumidors cada vegada es preocupen més per viatjar de manera intermodal i eficient, però sovint es troben amb opcions limitades. Aquesta falta de competència restringeix el seu poder de decisió i, al mateix temps, frena el progrés de descarbonització del nostre sistema de transports” i afegeix que “és fonamental que els reguladors de la UE assegurin el compliment de la nova regulació perquè tingui l’impacte desitjat quant a millorar el poder de decisió de compra dels consumidors i evolucionar cap a un ecosistema de viatge més eficient”.