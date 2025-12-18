eDreams augmenta un 15% la renovació entre subscriptors Prime que usen funcions de flexibilitat

eDreams ha augmentat un 15% de mitjana la renovació entre els subscriptors del seu programa Prime quan utilitzen funcions de flexibilitat, en particular, l’opció ‘cancel·lació per qualsevol motiu’, segons un comunicat.
En el seu objectiu estratègic de superar els 13 milions de membres en 2030, la companyia ha destacat que aquest increment valida “encara més” el seu full de ruta i la seva evolució respon a les noves necessitats dels viatgers.
Des de la introducció d’aquesta opció s’ha convertit en “un dels beneficis més valorats”, que se suma a la garantia ‘price freeze’, eina que permet als viatgers mantenir un preu abans de reservar i que també va demostrar millorar les taxes de renovació (+7%).
Amb 7,7 milions de membres Prime, eDreams està ampliant la seva proposta de flexibilitat amb el llançament d’opcions de pagament ajornat, que inclouen quotes mensuals i trimestrals per a la quota anual de subscripció.
Segons les seves dades, després d’ampliar proves, aquesta flexibilitat ha demostrat ser la via “correcta” per a millorar l’economia unitària i la satisfacció dels subscriptors, augmentant el ‘net promoter score’ (NPS) en un 10%, la conversió en un 8% i el ‘valor de vida del subscriptor’ (LTV) en un 13%.
“En incorporar els beneficis ampliats que més valoren, especialment entorn de la flexibilitat i la tranquil·litat, hem reforçat de manera decisiva la proposta de valor de Prime. Els resultats parlen per si sols: hem creat una base de subscriptors creixent, significativament més satisfeta i que roman amb nosaltres durant més temps”, ha valorat el CEO de l’agència de viatges en línia, Dana Dunne.