L’ecosistema el Meditarrani, el gran repte d’ISDIN i Associació Vellmarí

Has escoltat a parlar del pulmó del Mediterrani? Es coneix així a la posidònia, un prat marí que es troba al Mediterrani, que absorbeix grans quantitats de CO₂ i que és un dels principals productors d’oxigen del planeta; genera 5 vegades més que la Selva Amazònica. A més, és el refugi de moltes espècies i organismes marins. Actualment, no obstant això, està desapareixent a causa de l’activitat humana, per la qual cosa és imprescindible una acció immediata per a restaurar els nostres mars.

Per això, el laboratori de dermocosmética i fotoprotección ISDIN col·labora des de fa temps en una iniciativa per a recuperar l’ecosistema del Mediterrani. Un projecte basat en la replantació de posidònia al mar, en col·laboració amb l’Associació Vellmarí, liderada pel biòleg marí Manu Sanfélix.

Aquest projecte inclou també una campanya de conscienciació per a donar visibilitat a la problemàtica i les conseqüències que aquesta pot tenir pel futur del planeta, i per a buscar la complicitat de les persones a l’hora de protegir l’ecosistema marí. “Tinc la percepció que la societat cada vegada està més atenta als problemes de conservació del Mediterrani i dels oceans”, comenta Manu Sanfélix. No obstant això, és important conscienciar “del fàcil que és destruir la posidònia i el difícil que és recuperar-la”, lamenta el biòleg – també ambaixador de ISDIN – pel que insisteix que “si volem solucionar alguna cosa hem d’estar tots implicats: les persones, per descomptat, però també les empreses”.

El compromís de ISDIN amb el Mediterrani

Com a companyia B Corp nascuda a Barcelona, ISDIN duu a terme diverses accions relaciones amb la preservació i recuperació de l’ecosistema del Mediterrani, fruit del seu compromís amb els objectius de ESG (factors ambientals, socials i de govern corporatiu).

El plàstic al mar és avui dia una amenaça no sols al Mediterrani, sinó també a nivell global, per la qual cosa l’ISDIN intenta revertir les seves conseqüències col·laborant amb el projecte COLPLAI. Es tracta d’un programa del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) liderat per la doctora Cristina Romera que versa sobre els efectes de la descomposició del plàstic en la mar.

Tal com assenyala Cristina, la degradació dels plàstics en l’oceà afecta a les espècies que l’habiten, però també a l’ésser humà en ingerir productes de la mar. “L’impacte de la humanitat és realment greu” afirma la científica, explicant que “cada any entren a la mar 13 milions de tones de plàstic” de les quals només es localitza l’1%; “la resta no se sap on està, potser en el fons marí, o s’ha degradat en fragments tan petits que no poden ser detectats per les xarxes que s’utilitzen per a mostrejar el plàstic que flota.

Per això, i amb la seva voluntat de preservar i recuperar el Mediterrani i els oceans, ISDIN també integra l’ecodisseny en tots els seus productes, reduint així la petjada mediambiental de les seves fórmules i embalatges, i minimitzant el seu impacte en els oceans.