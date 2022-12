EasyJet s’avança a Nadal regalant 10 vols de Barcelona a Lisboa

Amb Nadal a la cantonada, l’aerolínia easyJet va sorprendre aquest dissabte els visitants del centre comercial Arenas de Barcelona regalant 10 vols des de la capital catalana a Lisboa. Es tracta d’una nova ruta que va arrencar operacions el mes de novembre passat i que compta amb 40.000 seients durant la temporada d’hivern 2022-2023.

Amb dos seients d’avió preparats per acollir els guanyadors, Tommy Onderko, pilot d’easyJet, i Jacqueline Adriana Millan, tripulant de cabina, van desafiar els participants a contestar un qüestionari sobre Lisboa i Portugal i aconseguir un vol d’anada i tornada entre Barcelona i la capital portuguesa. ‘Quin d’aquests és un dels dolços més típics de la cuina portuguesa?’ o ‘amb quin nom es coneix el pont penjoll que travessa el riu Tajo?’ van ser algunes de les preguntes a què es van enfrontar les 10 primeres persones que van respondre correctament al test i es van guanyar un vol.

Amb aquesta acció, easyJet busca acostar l’atractiu de Lisboa als barcelonins, que ara tenen una nova opció per arribar a la capital portuguesa i descobrir tot el que ofereix, “des de tastar els tradicionals Pastissos de Belém fins a passejar pel nucli antic, escoltar un fado o visitar la llibreria més antiga del món”, va assenyalar l’aerolínia.

Tommy Onderko, pilot d’easyJet, va explicar que “aquesta acció ha estat molt emocionant, ja que hem tingut l’oportunitat de sorprendre moltes persones que potser mai no ens han vist fora dels nostres avions. Ser-ne part ha estat un honor, representant la passió que tenim pels nostres passatgers i el nostre Orange Spirit. Espero veure aviat tots els nostres guanyadors i guanyadores a bord d’un dels nostres avions amb destinació Lisboa”.

Per part seva, Jacqueline Adriana Millan, tripulant de cabina, ha dit que li va fer “molt feliç haver tingut l’oportunitat d’avançar el regal de Nadal a les 10 persones que van guanyar; representar l’aerolínia per a la qual treballem i promoure l’apassionant nova ruta entre Barcelona i Lisboa”.

En total, easyJet ha llançat sis noves rutes entre diferents ciutats espanyoles, com Barcelona, València, Bilbao i diferents illes canàries cap a Lisboa, reforçant així la seva aposta per la connectivitat entre Espanya i Portugal i augmentant la capacitat addicional prevista per a aquesta temporada en un 146 %.