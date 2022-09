EasyJet publica el full de ruta per a aconseguir les zero emissions el 2050

easyJet va publicar aquest dilluns el full de ruta amb la qual busca aconseguir les zero emissions netes de carboni de cara al 2050.

Un anunci que s’emmarca en el compromís de l’aerolínia amb la campanya ‘Race to Zero’, recolzada per l’ONU, a la qual es va adherir l’any passat. Centrada en les noves tecnologies, assegura que aquesta suposa el full de ruta més ambiciós d’una aerolínia fins avui.

El pla traçat per la companyia estableix que, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures que inclouen la tecnologia de zero emissions de carboni una vegada estigui disponible, l’aerolínia podria reduir les seves emissions de carboni per passatger i quilòmetre transportat un 78% el 2050 (comparat amb 2019).

Les emissions residuals s’abordaran mitjançant tecnologia d’eliminació de carboni, la qual cosa portarà a l’aerolínia al zero net. En última instància, l’ambició de easyJet és aconseguir que tota la seva flota generi zero emissions de carboni.

Rolls-Royce, soci de easyJet, està treballant en els últims preparatius per a realitzar les primeres proves en terra d’un motor propulsat per hidrogen.

Això s’emmarca en la recentment anunciada col·laboració entre easyJet i Rolls-Royce per a desenvolupar una tecnologia de motor de combustió d’hidrogen capaç, entre altres coses, de propulsar avions de fuselatge estret, com els de l’aerolínia.

A més de la transició a la tecnologia de zero emissions de carboni, el full de ruta presenta una combinació de mesures que inclou la renovació de la flota, l’eficiència operativa, la modernització de l’espai aeri, el combustible sostenible d’aviació (SAF) i tecnologia d’eliminació de carboni.

Inversió

En aquest sentit, l’aerolínia ha anunciat una inversió multimilionària per a adquirir l’últim programari per a tota la seva flota, la qual cosa l’ajudarà “a aconseguir una reducció substancial i permanent de les emissions de carboni a curt termini en permetre l’optimització dels descensos dels avions”.

La introducció en tota la flota de l’optimització del perfil de descens (DPO) juntament amb l’aproximació per descens continu (CDA) en tots els avions compatibles permetrà reduir el combustible i, per tant, les emissions de carboni, així com el soroll dels avions equipats amb CDA.

Una vegada completada l’adaptació d’aquí a un any, easyJet va afirmar que tindrà la major flota d’avions amb DPO i CDA del món i que suposarà una reducció anual de les emissions de carboni estimada en 88.600 tones de CO₂. Això equival a donar 16.173 voltes a la terra amb cotxe.

A curt termini, són diverses les accions que easyJet duu a terme per a reduir les emissions de carboni en el dia a dia. Des de l’any 2000, la companyia ja ha reduït les seves emissions de carboni per passatger i quilòmetre transportat en un terç gràcies a una combinació de renovació de flota i operacions eficients.

En els pròxims anys easyJet va indicar que continuarà invertint en la renovació dels seus avions realitzant una inversió de 21.000 milions de dòlars en els nous avions de la família Airbus A320neo, que són un 15% més eficients quant a consum de combustible i un 50% més silenciosos que els avions que reemplacen.

En paral·lel, la companyia també ha confirmat que ha contractat amb el proveïdor Q8Aviation tot el SAF necessari per a complir amb el que estableix el full de ruta en els pròxims cinc anys.

El CEO de l’aerolínia, Johan Lundgren, va manifestar que “desafiar l’statu quo està en l’ADN de easyJet: des de fer que volar sigui assequible per a tots fa més de 25 anys, fins a liderar el sector en la descarbonització. Avui som la primera aerolínia que presenta un ambiciós full de ruta en la qual la tecnologia de zero emissions de carboni exerceix un paper fonamental per a portar-nos al zero net en 2050 i, en última instància, a volar amb zero emissions de carboni en tota la nostra flota”.

Lundgren va declarar que li complau veure que estan “un pas més prop d’aquesta ambició, ja que el nostre soci Rolls-Royce està duent a terme els últims preparatius perquè comencin les primeres proves en terra del motor d’hidrogen”.

Descarbonització

L’aerolínia va explicar que la descarbonització de l’aviació és un repte de gran envergadura en el qual tot el sector s’està bolcant, però va precisar que també és necessari “el suport dels governs del Regne Unit i d’Europa perquè ens ajudin a aconseguir el nivell zero d’emissions netes, i hem especificat clarament què necessitem d’ells”.

“Ara que tenim el nostre full de ruta podem centrar-nos en allò que ens portaran al zero net en els pròxims anys, ajudant a garantir que hi hagi un futur sostenible per a l’aviació en benefici de la pròxima generació i del nostre planeta”, va concloure.

L’objectiu intermedi basat en la ciència que s’ha marcat l’aerolínia, una reducció del 35% de la intensitat de les emissions de carboni per a 2035, ha estat validat per la iniciativa d’Objectius basats en la Ciència (SBTi), la qual cosa converteix a easyJet en la primera aerolínia de baix cost del món a anunciar que el seu objectiu intermedi de reducció de carboni ha estat validat per la SBTi.

easyJet va fer una crida als governs perquè donin suport al desenvolupament de la tecnologia de zero emissions de carboni; impulsi una tarifació efectiva del carboni i destini una part dels ingressos del MTS a la descarbonització de l’aviació; vinculi els impostos als passatgers a les emissions per a incentivar l’eficiència i l’avanç cap a avions amb zero emissions de carboni; compleixin definitivament el projecte del Cel Únic Europeu i reconeguin i incentivin la tecnologia d’eliminació de carboni.