Pilots i tripulants d’easyJet han portat la màgia de volar a la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia en una jornada inspiradora amb nens i nenes. A les portes de Nadal, l’aerolínia va visitar la fundació com a part del seu compromís per recolzar les comunitats locals on opera.
“Com volen els avions? En què consisteix el dia a dia d’un pilot i un tripulant d’avió?” Aquestes són algunes de les preguntes que els pilots d’easyJet Federico Di Cesare i Jaume Carrascosa, amb les tripulants Lidia Pedrosa i Estela Vall, van respondre en una visita a la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, on es van acostar per traslladar la màgia de volar als més petits i compartir una tarda de conversacions.
Amb aquesta acció, easyJet va indicar que reafirma el seu compromís d’estar a prop de les comunitats en què opera i d’enfortir el seu vincle amb Barcelona, el primer destí al qual va volar a Espanya i ciutat on va obrir base el 2016, el 10è aniversari del qual celebrarà l’any vinent. Amb iniciatives com aquesta, l’aerolínia no només connecta ciutats: també impulsa històries, alimenta il·lusions i acompanya els que volen continuar somiant.
Durant la visita, els pilots i les tripulants van impartir un taller que va combinar joc i descobriment. Els nens i les nenes van aprendre a construir avions de paper i, alhora, van conèixer de primera mà com és la vida d’un pilot i un tripulant, indagant en què passa darrere de cada vol.
Federico Di Cesare, comandant d’easyJet, va explicar que “estar amb els petits ha estat una experiència profundament enriquidora. En un moment de l’any ple d’il·lusió, hem volgut acostar-los una mica d’ànim i d’esperança. Al final, han estat ells els qui ens han ensenyat una lliçó de valentia.”
Per la seva banda, Lidia Pedrosa, tripulant de cabina d’easyJet, va afegir que “aquesta tarda nadalenca ens ha deixat una empremta immensa. Els nens i nenes de la fundació ens han ensenyat que, fins i tot en els moments difícils, sempre hi ha espai per a la imaginació, l’humor i els somnis. Ens sentim molt agraïts”.
La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, amb qui easyJet ha col·laborat en l’organització d’aquesta activitat dins del recinte històric de Sant Pau, va néixer a Barcelona el 1989 i treballa per acompanyar nens, nenes i joves que afronten un càncer o altres malalties greus, així com les seves famílies. Com a entitat sense ànim de lucre, la seva tasca se centra a oferir un suport integral –emocional, social i pràctic– perquè cada menor i el seu entorn se sentin acompanyats en tot moment.
L’activitat es va realitzar juntament amb el Pavelló de la Victòria, l’hospice infantil pioner que la Fundació Villavecchia està construint en un dels pavellons modernistes de Sant Pau, declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.