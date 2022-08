EA Sports és el nou patrocinador de les competicions de LaLiga

Electronics Arts (EA) Sports, dedicada a l’entreteniment digital interactiu, serà el nou patrocinador principal i title sponsor de totes les competicions de LaLiga a partir de la temporada 2023-2024, segons avança el diari Expansión. Sobre la base de la informació del diari publicada aquest dimarts, EA Sports rellevaria com a patrocinador principal al Santander des de 2023 i patrocinaria les competicions de primera i segona divisió, de la eLaLiga i LaLiga Promises.

A més dels drets dels noms per a totes les competicions de LaLiga a partir de la temporada 2023-2024, el nou acord portarà un canvi de marca complet de LaLiga incloent tots els logotips, gràfics, fonts i altres elements visuals. Segons la informació avançada per Expansión, l’aliança s’hauria signat per cinc anys i per un import de 30 milions d’euros. Suposa reforçar i ampliar l’actual acord que l’empresa de videojocs manté amb LaLiga en la categoria de patrocinador global, per la qual cosa a partir de la pròxima temporada pagarà uns 60 milions d’euros anuals.

L’acord entre LaLiga i EA suposarà un nou impuls a la internacionalització de la competició espanyola, integrarà el món físic amb el virtual i oferirà novetats en el joc, així com millores en la retransmissió dels partits, una major interacció amb els fans i el foment del futbol basi per al creixement d’aquest esport, incloent-hi un augment de l’accessibilitat, la millora de les instal·lacions i més iniciatives.