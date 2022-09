Dos de cada cinc espanyols pensen que la insuficiència cardíaca afecta a les relacions íntimes￼

Dos de cada cinc espanyols no sap què és o en què consisteix la insuficiència cardíaca, una malaltia que a Espanya afecta a més de 700.000 persones. Així es desprèn d’una enquesta realitzada per a la campanya de conscienciació social ‘Anomena-ho Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’, en la qual destaca que dos de cada cinc espanyols pensin que afecta les relacions íntimes.

Aquest desconeixement és un de les dades que revela l’enquesta realitzada a Espanya per l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly, que compta amb l’aval social de l’organització de pacients CardioAlianza.

Aquesta iniciativa forma part de la campanya de conscienciació social ‘Anomena-ho Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’, l’objectiu del qual és informar la població general, als pacients i també al seu entorn més pròxim.

La insuficiència cardíaca (IA) és una malaltia crònica i progressiva del cor que impedeix que es tingui capacitat suficient per a bombar sang. Encara que pot manifestar-se a qualsevol edat, amb cada dècada que un suma es doblega la seva presència entre la població.

Igual que en altres països desenvolupats, la insuficiència cardíaca és la primera causa d’hospitalització en majors de 65 anys i suposa, aproximadament, el 5% de totes les hospitalitzacions.

Tristament, el diagnòstic d’insuficiència cardíaca porta associat una alta mortalitat i cada any gairebé 20.000 persones moren per aquesta patologia a Espanya. Sense tractament, el pronòstic de la insuficiència cardíaca és pitjor que el de molts càncers.

Tal com es desprèn d’aquesta enquesta social, el desconeixement sobre la insuficiència cardíaca està estès entre la població espanyola, que també considera, de manera majoritària (83%), que no existeix informació suficient sobre aquesta malaltia.

Malalties com l’infart de miocardi o la hipertensió són més reconegudes que la insuficiència cardíaca, apareixent per davant en el rànquing de les malalties cardiovasculars que els espanyols consideren més freqüents.

En un terç dels casos, la raó per la qual coneixen la malaltia és perquè s’han informat a través de les notícies (41,42%), sent aquesta proporció major en dones (32,85%) que en homes (27,8%), mentre que un 10% reconeix no haver sentit parlar de la insuficiència cardíaca amb anterioritat.

“La població està més familiaritzada sobre el que és un infart o un ictus. Donar a conèixer la insuficiència cardíaca hauria de realitzar-se des de diversos estrats. En primer lloc, des de l’entorn sanitari, tant en atenció primària com en cardiologia els pacients amb factors de risc per a desenvolupar insuficiència cardíaca haurien de ser entrenats sobre els símptomes o signes d’alarma”, va assenyalar la doctora Marta Cobo, adjunta de Cardiologia en Hospital Porta de Ferro Majadahonda.

A més, la falta d’informació d’aquesta malaltia entre la societat dona lloc a una sèrie de mites o falses realitats sobre ella i el dia a dia dels qui la sofreixen. Entre elles, una de les falses creences generalitzades és que la insuficiència cardíaca afecta més a homes que a dones. Aquesta idea és bastant habitual entre els espanyols, ja que més de la meitat dels enquestats considera que la insuficiència cardíaca és més freqüent entre els homes.

Encara que la incidència de nous casos d’insuficiència cardíaca és major en homes, la realitat és que aproximadament la meitat dels pacients amb insuficiència cardíaca són dones, en part, pel fet que la prevalença de la insuficiència cardíaca augmenta amb l’edat, i a la major longevitat de la dona.

A més, a Espanya moren el doble de dones que homes per insuficiència cardíaca, segons dades de l’informe ‘Malaltia cardiovascular en la dona. Estudi de la situació a Espanya’.

RELACIONS ÍNTIMES

D’altra banda, el 44,72% dels espanyols afirma que la insuficiència cardíaca afecta a les relacions íntimes. Dos de cada cinc espanyols pensa que la insuficiència cardíaca repercuteix en aquestes, dada que es troba per sota de la mitjana espanyola.

Són els mateixos que també opinen que afecta les activitats d’oci i a les feines de casa. Considerant les dades a nivell espanyol i gènere, pel que fa a les relacions íntimes són més els homes (48,5%) que les dones (41%).

A més, un 18% dels espanyols considera que vestir-se és una de les activitats quotidianes que també es veu afectada per la malaltia i un 12,56% opina que repercuteix en la capacitat de preparar-se el menjar. Dades que revelen que bona part dels enquestats són conscients que la insuficiència cardíaca condiciona de manera notable les activitats quotidianes.

També cal destacar que el 63% dels espanyols veu en la insuficiència cardíaca una malaltia mortal. El nombre d’espanyols que considera mortal la insuficiència cardíaca és lleugerament superior al de la mitjana espanyola. Per al 64% dels enquestats la defunció és la pitjor conseqüència de la malaltia i sofrir seqüeles permanents o convertir-se en una persona dependent li segueixen com les conseqüències més temudes.

Quant al coneixement dels símptomes relacionats amb la malaltia, dues de cada tres enquestats espanyols identifica el cansament i la feblesa com els més reconeguts, seguit molt de prop per la dificultat per a realitzar activitat física i la dispnea o dificultat per a respirar.

Les palpitacions són també un símptoma relacionat amb aquesta patologia per a la meitat de la població espanyola i un de cada quatre considera la inflor de peus i cames com un símptoma principal.

“Encara que s’estan realitzant progressos en la comunicació entre atenció primària i cardiologia, encara hi ha limitacions en el diagnòstic precoç de la insuficiència cardíaca, entre altres coses, per l’absència de reconeixement dels símptomes i signes d’alarma per part dels pacients. Els beneficis de reconèixer els símptomes de manera primerenca implicarien un diagnòstic precoç i un accés de forma més primerenca a tractaments amb benefici pronòstic”, va apuntar la doctora Cobo.

Una altra dada rellevant que revela aquesta enquesta poblacional és que un de cada quatre espanyols declara no saber o no creure que la millora de l’evolució de la malaltia estigui a l’abast dels pacients.

En paraules de Maite Saturnino, presidenta de CardioAlianza “la insuficiència cardíaca, encara que pot ocórrer en pacients joves, generalment afecta a persones d’edat avançada, que solen presentar en moltes ocasions altres comorbiditats mèdiques com a trastorns respiratoris, diabetis, disfunció renal, i psicològiques com a depressió, ansietat que requereixen d’un abordatge multidisciplinari i integral per a la seva correcta atenció”.

Alhora, més de la meitat dels espanyols opinen que una persona que pateix insuficiència cardíaca haurà de deixar de fer exercici físic i gairebé el 10% assumeix que la malaltia no li permetrà fer res.

FALTA D’INFORMACIÓ

El 83% dels espanyols considera que no hi ha suficient informació sobre la IC i, a més, el 76,5% voldria rebre més informació sobre aquesta malaltia*. A la majoria li agradaria que fos a través de campanyes divulgatives, així com a través de major difusió per part dels mitjans de comunicació*.

“L’abordatge de la insuficiència cardíaca s’està convertint en tot un repte per al sistema sanitari. El nostre principal objectiu ha de ser el d’aconseguir augmentar la conscienciació de la població sobre la IC, amb la finalitat que es realitzi un diagnòstic primerenc i eficaç alhora que es generi consciència social en tota la població”, va destacar Maite Saturnino.

Amb motiu d’ajudar a la difusió i conscienciació d’aquesta patologia, l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly va llançar a inicis d’enguany la campanya ‘Anomena-ho Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’.

Amb aquesta campanya, l’Aliança pretén conscienciar sobre la necessitat de donar visibilitat a aquesta malaltia i cridar-la pel seu nom, ajudant així a detectar i prevenir el seu impacte en la societat.

RUTA

Com a part d’aquesta campanya, l’Aliança ha posat en marxa ‘La Ruta de la Insuficiència Cardíaca’, un recorregut per diferents ciutats d’Espanya que s’ha iniciat avui a la ciutat de Madrid i que recorrerà Girona, la Corunya i Màlaga col·locant vinils informatius al carrer per a cridar a la insuficiència cardíaca pel seu nom i ser capaços de detectar els possibles símptomes a temps i poder acudir al metge el més format i informat possible.

Aquesta acció compta amb Virgínia Troconis com a padrina d’excepció, qui durant la inauguració de la Ruta a Madrid va assenyalar que “és de vital importància que la gent conegui la insuficiència cardíaca”. “Normalment diem tinc un problema del cor, estic mal del cor, però és important cridar a les coses pel seu nom per a poder fer-los front. Em sento molt orgullosa de poder aportar el meu granet de sorra”, va concloure.