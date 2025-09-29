DomusVi ha reivindicat aquest dilluns “el paper actiu de les persones majors en la societat” davant la celebració del Dia Internacional de les Persones Majors, que se celebra l’1 d’octubre, una jornada en la qual 50 de les seves residències lliuraran més de 250 guardons que reconeixen l’experiència dels professionals de la companyia.
A més, els seus centres s’ompliran d’activitats per a fer d’aquest dia “un moment per al record i un lloc de trobada per a celebrar l’experiència i posar en valor aquesta etapa vital”.
DomusVi lliurarà la III edició dels Premis ‘Ser major té premi’ amb més de 250 trofeus corresponents a quatre categories: Premio Trajectòria a la trajectòria vital o professional d’una persona referent en el seu sector; Premi Persones Majors, que distingeix la labor de treballar i conscienciar a la societat sobre les necessitats d’aquest col·lectiu; Premi a l’Experiència, que reconeix al professional de la residència per la seva dedicació a la professió; i Premi Experiència, als més longeus de la residència.
El director general de DomusVi, José María Pena, va manifestar en un comunicat que “el paper de les persones majors en la societat és vital i, no obstant això, en moltes ocasions no és reconegut i està infravalorat”.
Va explicar que, amb aquests premis, la seva entitat pretén “cuidar els qui cuiden, amb un reconeixement als nostres professionals més veterans i també inspirar donant veu i presència a persones majors amb una trajectòria vital digna de reconèixer”.
A més, va incidir en el fet que “és important mirar d’enfront del repte de l’envelliment poblacional i ser conscients que exigeix una transformació del model d’atenció oferint a les persones majors opcions basades en la seva autonomia, desitjos i necessitats”.