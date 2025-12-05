DomusVi ha anunciat la seva implicació en SENIFOOD, un projecte d’innovació i desenvolupament impulsat per AUSOLAN i amb la participació també d’altres entitats (Eroski, Vascolac, TECNALIA i Basque Food Clúster) per a investigar sobre nutrients, compostos actius i ingredients que permetin arribar a solucions d’alimentació més adaptades a les necessitats de les persones majors.
La recerca es desenvoluparà en els pròxims dos anys en les seves diferents fases i per al seu finançament, compta amb el suport del programa HAZITEK 2025 – Projectes de suport a l’R+D empresarial, impulsat pel Govern Basc i SPRI.
D’aquesta manera, es pretén desenvolupar productes com a noves begudes làcties, elaborats de V Gamma i plats funcionals que no sols siguin saborosos, segurs i de fàcil consum, sinó que suposin una millora en la salut cognitiva i mental de les persones majors i els ofereixin un envelliment més favorable, especialment en aquells amb dificultats de deglució o necessitats de nutrició més específiques.
En concret, DomusVi servirà com a lloc de testatge en el seu centre de Les Laceres, a Biscaia, encara que no descarta que la recerca pugui arribar també a altres centres d’Euskadi. Allí, s’estima que al voltant de 60 residents podran participar en els tastos de solucions que s’organitzin en una fase més avançada del projecte.
En aquests tastos s’avaluaran aspectes sensorials, visuals i emocionals dels majors davant els nous productes, en una fase final de mesurament amb qüestionaris en els quals puguin aportar la seva opinió i sensacions davant les proves realitzades, amb focus en el seu benestar, qualitat de vida o estat cognitiu. Abans, els mateixos professionals del centre hauran desenvolupat una fase inicial de palatabilitat (procés per a avaluar com d’apetible és un aliment).
Entre els seus objectius, el projecte abordarà l’estudi de nutrients i combinacions òptimes per a millorar la salut cognitiva, l’anàlisi del seu comportament en diferents matrius alimentàries i l’impacte del procés digestiu sobre els compostos actius. Al seu torn, persegueix el disseny de noves formulacions adaptades al benestar mental i físic, integrant per a això una estratègia multidisciplinària que combina recerca, desenvolupament de producte, hàbits de vida saludables i educació nutricional, i incorporant la perspectiva de gènere en les pautes alimentàries.
Els resultats esperats inclouen avanços en el coneixement sobre l’envelliment i la prevenció de la deterioració cognitiva, la validació de nous aliments funcionals i el desenvolupament de dietes personalitzades que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones majors en entorns residencials.
DomusVi va indicar que aposta per donar resposta als actuals reptes sanitaris i socials, centrats principalment en la prevenció, la cronicitat i la personalització de l’atenció, amb una visió centrada a compartir humanitat. Així, va assenyalar que aquesta col·laboració s’emmarca en el seu propòsit de millorar el benestar de les persones majors en un entorn social actiu, vetllant per una atenció integral, individual, interdisciplinària i innovadora per a millorar la seva qualitat de vida i preservar els seus vincles socials i la seva autonomia.