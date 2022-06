Dimas Gimeno: “WOW és el projecte de retail més innovador que hi ha a Europa en aquests moments

Dimas Gimeno, fundador i president executiu de WOW i Kapita, ha participat a Màlaga al DES-Digital Enterprise Show, l’esdeveniment de referència en transformació digital del sud d’Europa, que va inaugurar dimarts passat l’expresident dels Estats Units Barack Obama.

Gimeno, empresari amb més de vint anys d’experiència al sector retail i fundador i CEO de WOW Concept, el primer centre comercial de Madrid que uneix l’experiència física i la digital, va centrar la conferència en l’anàlisi del moment actual i el futur del retail després de la gran transformació que ha experimentat en els darrers anys.

L’empresari va reiterar la seva idea, ja plasmada al seu llibre ‘Retail Reset’, del concepte de reinventar i ‘resetejar’ el sector; una necessària transformació per integrar tots els canals amb un enfocament phygital. “Cal saber llegir avui el diari de demà. El pitjor que ens pot passar en un moment com l’actual és no saber llegir bé la situació de canvi de paradigma que estem vivint per treure’n les conclusions i fer un retail reset”, va assegurar.

Amb el client al centre, la clau per a les empreses és adaptar-se tecnològicament. “El que ens caracteritza tots nosaltres com a clients és que estem connectats, anem amb el nostre mòbil a tot arreu, i per tant formem part de la Generació C (de connectada). La pandèmia ens ha obligat a tots, com a clients, com a treballadors, a fer un esprint digital. Els clients han realitzat la seva pròpia transformació digital, però una part important de la distribució comercial no, i és per això que és clau avançar-se i fer el retail reset”.

Segons Gimeno, el futur del retail “s’està “coent” en diverses parts del món, Amèrica del Nord, Àsia, Europa” i va destacar que la seva nova aposta WOW “és, amb tota seguretat, el projecte de retail més innovador que hi ha a Europa a aquests moments”.

L’aposta per les noves tecnologies al sector és imparable, però segons la seva opinió la botiga física continuarà sent clau. “No crec que hi hagi una apocalipsi del retail. Al contrari, crec fermament en el paper de les botigues físiques i en un renaixement del retail. El terme omnicanalitat no ha quallat perquè no es va implantar bé… Per a les empreses que venen del món físic, amb un llegat i una cultura que pesava molt, la integració digital en allò físic no va funcionar. Per això, crec que cal parlar de phygital, on la clau és evolucionar des de les seves plataformes digitals per integrar-hi la seva xarxa de botigues”, va exposar.

Dimas Gimeno va explicar el concepte i l’èxit de WOW com “una plataforma experiencial phygital que vol acollir les millors marques del món, des de les que venen del món digital, les anomenades DNVB, fins a les marques establertes que necessiten experimentar i connectar amb nous tipus de client. La clau de conceptes com WOW és anar més enllà del phygital, treballant alhora la connexió del físic i el digital, i l’emocional. Per això cal avançar en allò que anomenem les 8 C: clients, comunitat, continguts, curació, customització, conveniència, cultura i circularitat”.