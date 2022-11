Dimas Gimeno (CEO WOW i Kapita): “Per créixer en venda digital cal el món físic”

El fundador i president executiu de WOW i Kapita, Dimas Gimeno, va participar en el sisè Congrés Internacional de Directius, organitzat per l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) a Sevilla, i va manifestar que “moltes empreses s’han adonat que per créixer en la venda digital cal el món físic”. Amb el títol ‘Empreses amb follet’ el congrés, que va inaugurar dimecres el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va reunir més de 2.000 persones.

Gimeno, empresari amb més de vint anys d’experiència al sector al detall, va intervenir a la conferència ‘El client al centre: ajustant rendibilitat i diferenciació’ i va assegurar que en el moment actual “tot i els problemes en cadenes de subministrament i inflació, podem dir que hi ha una saturació del mercat amb una oferta gairebé infinita de marques, productes, canals… i una demanda que ja no creix”.

Per a l’empresari, l’aposta per les noves tecnologies al sector és imparable, però segons la seva opinió la botiga física continuarà sent clau, perquè davant d’aquesta abundància d’oferta hi ha poca diferenciació i les marques ja no busquen simples distribuïdors amb punts de venda que ja no els aporten valor i necessiten altres experiències.

“El que és digital ja no és opcional per a les empreses. Els canals digitals no han parat de créixer en detriment dels canals físics. Tot i això, per primera vegada, ens trobem que, després de l’acceleració provocada per la pandèmia, la venda digital comença a estabilitzar-se i no creix tant. És en aquest moment en què les botigues físiques demostraran que són molt importants”, va afirmar.

Segons la seva opinió, “moltes empreses s’han adonat que per créixer en la venda digital es necessita el món físic. I alhora hi ha empreses que no aconsegueixen integrar els canals digitals perquè el seu llegat físic els impedeix aconseguir una veritable omnicanalitat”.

Respecte a aquest concepte d’omnicanalitat, que fa anys es va posar de moda, el fundador de WOW és contundent i assegura que “l’omnicanalitat és un concepte que ha fracassat precisament perquè s’ha intentat fer la integració digital des del físic. S’ha produït un canvi en l’equació de valor del nostre client, no n’hi ha prou de competir en solucions, cal fer-ho passant al següent nivell, el de les sensacions”.

Respecte al sector al detall, Gimeno va reiterar la seva idea, ja plasmada al seu llibre ‘Retail Reset’, del concepte de reinventar i ‘reiniciar’ el sector; una necessària transformació per integrar tots els canals amb un enfocament phygital.

“El retail reset suposa assumir que les regles del joc han canviat i, davant d’una situació com aquesta, el pitjor que ens pot passar és no saber llegir la situació de canvi de paradigma. Actualment l’estratègia és més important que mai. El reset ens obliga a posar-se a reflexionar per treballar en dues àrees: la connexió phygital, integrant els canals físics amb els digitals; i també la connexió emocional, apostant per crear experiències, per generar sensacions”, va exposar.

Per aconseguir aquesta connexió emocional, explica, cal treballar la selecció de marques i productes que han de complir tres requisits: ser nous, de tendència, i exclusiu o difícil de trobar a altres canals.

“Les marques tradicionals, que han confiat durant dècades en els canals físics i que han crescut molt en digital, necessiten connectar amb audiències més joves, els ‘natius digitals’, per posicionar-se de forma diferent, amb conceptes ‘phygitales’ com és el cas WOW, un concepte phygital que ha nascut per ser un connector: el que és digital a ser físic i el que és físic a ser digital”, va afegir.

Gimeno va posar com a exemple WOW com una plataforma phygital que permet la incorporació de botigues físiques, confirmant que serà “el cas de Serrano 52, que s’unirà a Gran Via 18 amb un client i oferta diferenciats que en el cas de Madrid és possible gràcies al creixement que està tenint la ciutat al turisme de compres”.