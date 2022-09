Dimas Gimeno reforça el consell de WOW

Dimas Gimeno, fundador i president executiu de WOW i Kapita, reforça el consell en The Stage Venture S.L., la companyia que porta l’explotació de WOW, amb la incorporació de tres nous consellers independents, amb àmplia experiència en els seus sectors: Susana Voces, Enrique Fernández Aisa i Fernando Castiñeiras. Susana Voces és actualment CEO d’Entradas.com i compta amb una llarga trajectòria en el món dels ‘marketplaces’ digitals, havent estat country manager per a Espanya i directora general per a Espanya i Itàlia de eBay, i havent impulsat el creixement de PayPal a Espanya en diverses posicions executives.

Enrique Fernández Aísa va ser CEO de M. Vídeo, retailer líder a Rússia en el sector de l’electrònica de consum, en el qual va dur a terme la transformació del seu model de negoci cap al denominat One Retail, unint en una plataforma digital la xarxa de botigues físiques i així configurar un concepte unificat. Abans d’incorporar-se a la companyia d’electrònica de consum, el directiu va ocupar diversos càrrecs en el grup Media Markt/Saturn i en Whirlpool. Segons la companyia, la seva aportació en WOW serà molt rellevant tant en el suport a l’estratègia del projecte, com per al desenvolupament de la proposta Phygital, des del punt de vista tecnològic, operatiu i d’experiència de client.

Fernando Castiñeiras és Soci Director (managing partner) de Athos Capital, fons de Venture Capital espanyol. Abans d’incorporar-se a Athos va desenvolupar la seva carrera en Management Solutions, consultora d’estratègia i operacions com a soci i sènior advisor. Ajudarà des del Consell amb la seva àmplia experiència i coneixement d’estratègia empresarial assessorant nombroses empreses i, en concret, en distribució ‘en línia’ i ‘offline’.

A més d’aquests nomenaments, la companyia va presentar els comptes corresponents al passat exercici 2021, que llancen un resultat negatiu de 3.438.779 milions d’euros. L’exercici 2021 es va dedicar al desenvolupament i preparació del llançament del projecte, no tenint per tant ingressos atribuïbles. L’obertura de cara al públic va tenir lloc el mes d’abril del 2022, amb la inauguració de la seva botiga física WOW Madrid en la Gran Via i llançament del market plau en línia.

Respecte als comptes de WOW Shop Madrid, filial de The Stage Venture S.L, encarregada d’explotar l’arrendament de l’edifici de Gran Via 18, el resultat negatiu és d’1.665.512 euros, que respon a les despeses i inversió en l’immoble.