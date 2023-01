Dimas Gimeno primer i únic espanyol en entrar al top retail influencer 2023

Dimas Gimeno s’ha convertit en un dels empresaris més influents a nivell global dins del sector retail. L’empresari espanyol, president de Kapita i fundador de WOW, ha estat reconegut a Nova York per Rethink Retail passant a formar part de la prestigiosa llista que reuneix les persones més innovadores, pioneres en el sector i líders per la seva presència en mitjans i en les xarxes socials, on difonen els seus coneixements i reflexions.

Aquests ‘Top Retail Influencers’ es caracteritzen per tenir nombrosos compromisos de participació en conferències i reunions d’empresa i esdeveniments a gran escala com NRF i Shoptalk a nivell internacional o AECOC o la Barcelona Fashion Summit, com a principals exemples a nivell espanyol.

Per a la selecció dels guardonats es trien a 200 persones d’entre més de 600 nominacions i Dimas Gimeno és el primer i únic ‘retailer’ espanyol reconegut per aquest rànquing. El fundador de WOW, va aconseguir en 2022 duplicar el número dels seus seguidors superant la xifra de 100.000, sent reconegut per la consultora Epsilon Consulting com el segon CEO més influent i actiu en LinkedIn, per darrere d’Ana Patricia Botín (Santander) i per davant de José María Álvarez-Pallete (Telefónica).

Dimas Gimeno considera fonamental la difusió setmanal dels seus missatges en LinkedIn amb les seves reflexions per a compartir amb la seva xarxa de més de 100.000 seguidors. Les seves diverses publicacions setmanals abasten des del retail, fins al management en general, les frases dels directius més destacats, als assumptes relatius al talent o l’èxit, passant pel cinema i la seva aplicació al món de l’empresa o les botigues del món més innovadores.

El premi ‘Top Retail Influencer’ de RETHINK Retail és més que un títol. En rebre aquest honor, els premiats són benvinguts a la comunitat Top Retail Influencer reconeguda a nivell mundial, connectant-los amb un col·lectiu d’empreses i executius, organitzadors d’esdeveniments, mitjans i universitats.

Per a certificar la seva influència en aquesta indústria, Dimas, com la resta dels premiats ha rebut una “insígnia d’honor digital” per a mostrar en el seu lloc web i perfils de xarxes socials.

A més, aprofitant la seva presència a Nova York, Dimas Gimeno va presentar allí l’edició en anglès del llibre “Retail Reset”, escrit juntament amb Luis Lara, que sortirà a la venda aquest mes de gener de 2023, després de ser publicat amb èxit en espanyol al novembre de 2021.