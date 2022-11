Dimas Gimeno obre un restaurant amb el grup Triciclo i el xef Javier Goya

‘The Penthouse byWOW’, el nou espai gastronòmic situat a les plantes 5 i 6 del número 18 de Gran Via de Madrid ha obert les portes. Ubicat a l’antic Hotel Roma, actual WOW Concept, aquest espai està concebut com un punt de trobada únic a la capital per a aquells que vulguin “viure una experiència gastronòmica única”.

Quan Dimas Gimeno va decidir obrir WOW Concept el març d’aquest mateix any va voler destinar les dues darreres plantes de l’edifici a la restauració. Just on ara s’ubica el nou espai de restauració de WOW s’allotjava l’antic director de l’hotel Roma. D’aquesta manera, ‘The Penthouse byWOW’ ha conservat els salons dedicats a la tertúlia, un estudi d’enregistrament i fins i tot l’habitació privada i el bany del director. Ara, totes aquestes sales estan ocupades per taules i els clients podran menjar a diferents habitacions ambientades segons els seus orígens.

El Grupo Triciclo, especialitzat en cuina i restauració que compta amb una llarga trajectòria professional, capitanejarà els fogons del restaurant de la mà del xef Javier Goya. A més, Goya s’encarregarà de gestionar experiències quatre mans que uniran diferents cuiners consagrats, xefs Estrellas Michelín i creadors culinaris digitals que aniran canviant cada mes. Aquest mes de desembre ja hi ha confirmats tres cuiners que compartiran cuina amb Javier Goya: Jordi Vilá, d’Alkimia; Rafa Soler, d’Audrey’s; i Gemma García, de Mannix.

A més, a la planta 6 hi ha disposades dues àmplies terrasses amb unes vistes privilegiades: una a la Gran Via madrilenya i una altra al carrer Clavel, que converteixen aquest espai en “un lloc perfecte” per a les sobretaules i trobades amb amics. També s’han dissenyat unes barres on es podrà prendre l’aperitiu o els clàssics vermuts madrilenys acompanyats de cerveses Mahou, com a espònsor oficial.

“‘The Penthouse byWOW’ és la cirereta del pastís, i mai més ben dit. Aquest restaurant és el que estàvem esperant per posicionar-nos encara més al mercat i crear un punt de trobada únic a Madrid. Ara no només vindràs a Gran Via 18 a descobrir les últimes tendències, sinó que també podràs acabar el teu recorregut al lloc perfecte per menjar i gaudir de la millor de les teves vetllades”, va explicar Dimas Gimeno, fundador de WOW Concept.