Dimas Gimeno: “Les dades proven que el retail físic està tornant amb força”

Dimas Gimeno, fundador i president executiu de WOW i Kapita, ha participat al World Retail Congress de Barcelona, un dels esdeveniments més importants al món del retail a escala mundial, compartint una taula rodona al costat de Jo-Anne Hui-Miller, Content and Insights Director (The General Store), Wim Boekema (fundador – Nix & Nix), Emma Beckmann (President EMEA – Landor & Fitch), Thierry Andretta (CEO – Mulberry) i Lorenzo Cotti (CEO – Integra Fragrances).

Gimeno ha traslladat a l’audiència la seva opinió sobre el present i el futur de les botigues físiques, reafirmant-se que aquestes continuaran creixent i estan davant la seva gran oportunitat: “Està passant amb les botigues físiques el mateix que amb els llibres físics, que molts els donaven per morts fa 20 anys, quan van sorgir els primers e-books, i ara veiem que el llibre físic no ha perdut terreny i torna a créixer amb força?”.

Ha explicat que la pandèmia de la Covid va fer pensar a molts que “l’afartament de pantalles” durant el confinament seria permanent “i que les vendes en línia creixerien sense fi… i les botigues físiques anirien tancant-se o ajustant-se per servir d’annexos a un negoci essencialment digital”.

“Això no obstant, les dades a molts països revelen que el retail físic està de tornada amb força, després d’una caiguda de les vendes en línia del 5% el 2022, que tornarà a créixer els pròxims anys, però en taxes molt més moderades”, ha assegurat.

Com un dels experts més grans en retail, el fundador de WOW va explicar el necessari que és per a moltes empreses afrontar el que considera el ‘retail reset’: “Quan es produeix el “retail reset”? Només quan el cost de mantenir l’statu quo és més gran que el risc de canvi. Moltes empreses, malauradament, no afronten seriosament aquests canvis fins que no estan a punt del precipici… Abans de la Covid ja hi havia un consens creixent al voltant de la idea que el que havia funcionat al sector fins aquell moment ja no servia a un entorn d’alt creixement dels canals digitals. La Covid va suposar un xoc de tal magnitud que va fer que hi hagués un canvi massiu en les expectatives i els comportaments dels clients. L’error més gran que poden cometre les empreses de retail és caure en la “miopia del retail”, no poder mirar més enllà de la seva empresa i sector. I pensar que els clients sempre seran els mateixos, la competència no canviarà o que els proveïdors seran “amables” amb nosaltres”, va afirmar.

Per a l’empresari espanyol, els cinc errors més comuns del sector retail són: Ignorar el paper crucial de l’experiència del client a les botigues físiques; pensar que la tecnologia no és important i en aquesta era de la transformació digital, els detallistes que no aprofiten la tecnologia a les seves botigues es quedaran enrere; Manca d’integració de les botigues amb els canals digitals per crear una plataforma phygital; Descuidar la inversió en personal de la botiga que ben format, motivat i dirigit, és fonamental per brindar un servei al client i crear experiències que vinculin els clients; i no adaptar-se a les preferències canviants dels consumidors.

Gimeno, va concloure la seva intervenció, reflexionant sobre la importància que les botigues aconsegueixin que els clients percebin que la seva experiència de compra i visita ha estat memorable: “Els formats comercials que tenen més futur són aquells que uneixen el fet digital amb el fet experiencial per oferir múltiples ‘viatges del consumidor’, deixant-los en mans si vol que sigui més físic o més digital. El model de negoci del retail ha canviat. Els detallistes físics han de centrar-se a proporcionar experiències memorables als clients, com ara organitzar esdeveniments, tallers i demostracions a la botiga, o crear espais únics i instagramejables que fomentin l’intercanvi social. Aquesta tendència té com a objectiu crear un sentit de comunitat, fomentar connexions emocionals i oferir experiències personalitzades que no es poden replicar en línia”.