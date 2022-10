Dimas Gimeno: “El ‘retail reset’ reforçarà les botigues físiques”

Dimas Gimeno, fundador i president executiu de WOW i Kapita, ha participat en Madrid en els ‘Esmorzars Esade’ organitzats periòdicament per Esade Alumni. Gimeno, empresari amb més de vint anys d’experiència en el sector retail, va centrar la seva conferència en l’anàlisi del moment actual i el futur del retail després de la gran transformació que ha experimentat en els últims anys.

Sota el títol ‘Retail reset: claus de la transformació de la distribució digital’, l’empresari va explicar que des de fa un temps “vivim la fi del retail tal com l’hem conegut fins ara i la pandèmia i les turbulències que estem vivint actualment, com les tensions geopolítiques o la inflació, han accelerat un procés de canvi que ja estava en marxa”.

Gimeno va reiterar la seva idea, ja plasmada en el seu llibre ‘Retail Reset’, del concepte de reinventar i ‘reinicialitzar’ el sector; una necessària transformació per a integrar tots els canals amb un enfocament phygital.“Els consumidors hem realitzat la nostra pròpia transformació digital, però molts retailers no. Després de la pandèmia, s’ha creat una generació transversal, una ‘generació C’ (connectada) que uneix a emigrants digitals i nadius digitals, que demanen una nova manera de comprar que conjumini el físic i el digital”.

De cara al futur, el fundador de WOW augura que les companyies o negocis que no s’adaptin i afrontin el canvi es quedaran fora perquè “en un moment de transformació com l’actual, el pitjor que ens pot passar és no saber llegir bé la situació de canvi de paradigma que estem vivint i quedar-nos de braços plegats. “Hem d’afrontar amb decisió el retail reset que ens portarà a un nou renaixement reforçant el paper de les botigues físiques i amb una revitalització del consum”.

En la seva opinió la clau per a aconseguir aquest ‘retail reset’ està a treballar dos eixos: les connexions emocionals i digitals. “L’objectiu és que les botigues tornin a sorprendre, mitjançant continguts i experiències memorables. La connexió emocional suposa passar del territori de les meres solucions al de les sensacions. Connectar emocionalment suposa anar més enllà en com es treballen les marques, el producte o el servei”. D’altra banda, va explicar, “la connexió phygital suposa replantejar la manera d’integrar els canals físics i digitals. El concepte omnicanal no va funcionar perquè es va fer des de la perspectiva del món físic i el digital es veia, en el fons, com una amenaça. Phygital suposa fer la integració a l’inrevés: des de la plataforma digital, integrar tots els actius físics”.

Gimeno va revelar que l’última frontera en la integració phygital serà el Comerç Connectat (C-Commerce), que es caracteritza per treballar 8 vectors, les que anomena les ‘8 ces’: Client, Comunitat, Contingut, Curació, Customización, Conveniència, Cultura i Circularitat.

En aquest sentit va descriure als participants en la sessió com va idear i va desenvolupar el projecte WOW: “WOW Concept és una plataforma phygital, creada des de zero, en la qual la columna vertebral és la tecnologia. I experiencial perquè suposa anar més enllà de com s’ha treballat les marques, tant les nadiues digitals com les tradicionals, i el producte fins ara. WOW Concept és un model de negoci molt diferent del dels retailers tradicionals. Ho diem ‘Plataformes Experiencials Digitals’ i suposa una evolució de models com el marketplace, el multimarca, el gran magatzem o els multimarca”, va concloure.