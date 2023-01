Dimas Gimeno: “El retail no ha de veure el que és digital com a enemic”

Dimas Gimeno, fundador i president executiu de WOW i Kapita, ha participat a Nova York a la fira The Big Show de la National Retalil Federation, una de les més prestigioses a nivell mundial dins del sector. L’empresari espanyol va participar, juntament amb Kayla Broussard, CTO de Kyndryl, en una xerrada en la qual van oferir la seva experiència i visió de futur respecte al retail i l’experiència dels consumidors amb el concepte phygital com a epicentre.

Gimeno es va dirigir a la nombrosa audiència i va dir que el sector viu “moments de grans turbulències a nivell general i molt especialment a la distribució comercial. Mentre les vacunes suavitzaven la crisi originada per la pandèmia el 2020, els clients van anar sortint de casa, renovant els seus armaris i acudint amb entusiasme a les botigues físiques, sense abandonar les seves expectatives de trobar-ho tot al món digital”.

Com un dels experts més grans en retail, el fundador de WOW va analitzar els inconvenients a què s’ha vist sotmès el sector i la transformació necessària que ha d’afrontar: “Per als retailers, el 2022 ha estat un any més difícil del que es pensava, ja que la renda disponible ha estat reduïda per l’augment generalitzat dels preus i molt especialment dels articles de primera necessitat. Les incerteses ocasionades per la guerra a Europa, les tensions geopolítiques entre les primeres potències econòmiques i les últimes fuetades de la pandèmia no han permès que les empreses recuperin a nivell general els nivells del 2019”, va afirmar.

Tot i això, ha afegit que “al sector del retail cometríem un error pensant que els problemes a què ens enfrontem són només els derivats d’aquest entorn turbulent i incert simbolitzat per una alta inflació persistent. La situació actual és conseqüència d’una successió d’onades de transformació que van començar amb la globalització a la dècada dels 1990, va seguir amb la digitalització amb el començament del segle, la socialització (o el poder del consumidor a través de les xarxes socials) a al voltant del 2010, i actualment estem vivint en plena onada de la sostenibilitat i l’impacte social. Hi haurà més onades que reforçaran les anteriors”.

Per a Gimeno, els clients exigeixen cada vegada més a les empreses i per això cal un veritable “retail reset” on “la clau és entendre que ara podem tenir tot el que vulguem des de casa. El que necessitem els retailers en aquesta era digital és generar una connexió emocional alhora que digital que doni valor a les botigues físiques, dins una plataforma phygital”.

La tecnologia és, en la seva opinió, una gran aliada i per tant “el retail no ha de veure allò digital i les tecnologies com a “enemics”. No és opcional per al sector comercial viure al marge dels avenços que s’estan produint. La clau és canviar la mentalitat i entendre que hem d’abraçar-les totes. La tecnologia pot venir al rescat d’aquells retailers prou clarividents per veure que l’antic model ja no funciona. Hi ha un repte principal, com no perdre de vista els nostres clients, que canvien i evolucionen en qüestió de mesos, sent rellevants i, alhora, incorporant i fidelitzant més clients. D’altra banda, hi ha un repte operatiu colossal a les empreses.

Va apuntar també, en la seva xerrada, que els punts fonamentals perquè els sectors del retail siguin veritablement phygital són: tancar la bretxa entre les experiències de compra a la botiga i en línia, que ajudin a reforçar la connexió emocional amb els clients; els clients van amb el mòbil a tot arreu, estan connectats, i ens cal simplificar la navegació a les botigues, per exemple, amb els sistemes de posicionament d’interior; transformar l’experiència de client i de treballador amb la realitat augmentada en botigues; automatització de tasques a la botiga gràcies a la intel·ligència artificial i a la robòtica; millorar la previsió de demanda gràcies a eines d’intel·ligència artificial; i un ús més gran del “livestreaming” i comerç per veu per traslladar l’experiència de botiga física al client, allà on estigui”.