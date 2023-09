Dimas Gimeno creu que les botigues han de ser “llocs divertits”

L’empresari Dimas Gimeno ha participat aquest divendres en la 73a International Retail Summit (Cimera Internacional del Retail) i ha destacat que “el repte és fer que les botigues es converteixin en llocs als quals els clients vulguin anar perquè són divertits i permeten descobrir, aprendre, emocionar-se”.

Aquest cim l’organitza anualment l’Institut Gottlieb Duttweiler, el ‘think tank’ més antic de Suïssa, especialitzat en la recerca de tendències, i que compta amb el suport de l’organització minorista més gran de Suïssa, Migros.

El lema d’aquesta reunió internacional de retail és ‘Repensant el retail: Ser valents, Mantenir l’Enfocament, Guanyar la Confiança’. La ponència de Dimas Gimeno es va titular ‘Let’s get phygital: the next frontier of department stores’, (Fem-nos phygital, la nova frontera dels grans magatzems) amb la qual transmet la necessitat d’integrar el món físic amb el digital (‘phygital’) per a aconseguir guanyar el futur.

L’empresari espanyol va ressaltar la necessitat de les empreses d’afrontar amb iniciatives i valentia les incerteses econòmiques i la inflació. “Vivim un entorn macroeconòmic amb incerteses i forts desequilibris en el sector de la distribució. D’una banda, hi ha una inflació de costos i reducció de marges; i per una altra, una major sensibilitat del client al preu. I amb grans reptes com aquests: continuar sent rellevants per a un consumidor canviant, no perdre el ritme del canvi tecnològic o la necessitat de buscar i integrar talent que no es troba… quan, a més, hi ha empreses en crisis que estan reduint plantilles”, va indicar.

Gimeno va incidir en la idea que “és necessari un ‘retail reset’, assumir que les regles del joc han canviat i, entendre que, davant una situació com aquesta, el pitjor que ens pot passar és no saber llegir la situació de canvi de paradigma que estem vivint.”

El fundador de WOW va destacar en la seva ponència que els compradors exigeixen cada vegada més noves experiències de compra. “El comportament del consumidor”, va insistir, “està canviant ràpidament. Avui dia, els consumidors prefereixen viure experiències a tenir coses. Vivim una ‘economia de l’experiència’: cada vegada més diners es destina a viatges, sortir a menjar, així com a la tecnologia i el consum de dades i contingut (Netflix, etc.). I molt menys als productes de consum i moda”.

També va destacar que la botiga física manté un rol molt important perquè “tots els estudis mostren que als clients encara els agrada comprar físicament més del que els agrada comprar en línia. No significa que sortiran de la seva casa, trauran el cotxe, buscaran una plaça d’aparcament… per a arribar a un lloc on puguin comprar físicament si no els donem una raó potent per a fer-ho. El repte és fer que les botigues es converteixin en llocs als quals els clients vulguin anar perquè són divertits i permeten descobrir, aprendre, emocionar-se… “

Amb la seva dilatada experiència en el retail i la gestió de grans magatzems, Dimas Gimeno augura que, encara que molta gent pensi el contrari “el concepte gran magatzem té molt futur per davant perquè aporten avantatges competitius que altres segments del retail no poden tenir. En primer lloc, les cadenes de grans magatzems tenen un avantatge molt important sobre qualsevol nouvingut a la distribució: un llegat emocional, fortament entrellaçat amb la història d’uns certs edificis emblemàtics, ciutats i països.”

En la seva opinió, aquests grans magatzems s’enfronten a importants reptes de cara al client com “preservar el poder d’aquest ric patrimoni i, al mateix temps, evolucionar amb el nou consumidor connectat, tant els nadius digitals com els migrants digitals, que té noves expectatives i estils de vida”.

En segon lloc, va dir “els grans magatzems tenen ubicacions de gran grandària en ubicacions emblemàtiques amb un gran trànsit de clients, per la qual cosa tenen oportunitats de crear relacions i adquirir clients a un cost menor que en el món digital. I en tercer lloc, els grans magatzems tenen moltes més possibilitats de generar continguts, perquè l’oferta immensa de productes i serveis que ofereixen. Però per a aconseguir que el consumidor passi una hora dins d’un gran magatzem, es necessita aportar contingut diferencial i de qualitat”.

Com a exemple, Gimeno va destacar l’arribada de la gastronomia a aquests centres, com és el cas de l’acabat d’inaugurar The Penthouse by WOW en l’edifici de WOW en la Gran Via madrilenya: “Per a generar experiències els grans magatzems han canviat dràsticament en les últimes dècades la seva oferta de productes i serveis. El fort augment de la restauració en tots els grans magatzems del món té a veure amb el fet que la gastronomia s’ha convertit en la “nova moda”. L’experiència que gaudeixes en un bon restaurant com The Penthouse by WOW és impossible demanar-la en línia. El repte, sens dubte, dels grans magatzems és saber molt bé com renovar la seva ambició, invertint en talent, tecnologia i marques, a més d’en els edificis per a mantenir la seva proposta comercial fresca”.

Dimas Gimeno també va explicar a l’audiència del International Retail Summit què és WOW i quina és la seva filosofia. “En WOW Concept, treballem la connexió emocional mitjançant la selecció de marques i productes que compleixin tres requisits: ser nous, de tendència, i exclusius o difícil de trobar en altres canals. El model de WOW Concept és flexible en permetre que en la seva plataforma phygital es vagin incorporant botigues físiques com és el cas de Serrano 52, que abans de fi d’enguany s’unirà a Gran Via 18 amb un client i oferta diferenciats que en el cas de Madrid és possible gràcies al gran creixement que està tenint la ciutat en el turisme de compres”, va concloure.