Un dilluns d’hivern al migdia ofereix la millor oportunitat per a aconseguir preus de vols més econòmics, segons una anàlisi de eDreams que ha analitzat les dades de reserves de vols des d’Espanya en 2025 per a identificar els moments més favorables per a trobar les millors tarifes.
L’estudi revela que factors com el mes de compra, el dia de la setmana o fins i tot l’hora en la qual es realitza la reserva poden tenir un impacte significatiu en el preu del vol, i que l’anticipació i l’elecció estratègica del moment de la reserva continuen sent determinants per a optimitzar el pressupost de viatge, tant en trajectes nacionals com internacionals.
Segons l’anàlisi, l’hivern es manté com un dels períodes més avantatjosos per a reservar vols, especialment en trajectes nacionals i europeus. En concret, gener va registrar estalvis mitjans de fins al 18%, que van aconseguir el 22% en vols europeus i el 25% en destins americans. Després de l’estiu, setembre i octubre també se situen com a mesos favorables, sobretot en viatges de llarga distància.
Quant al dia de la setmana, els inicis de setmana ofereixen millors oportunitats d’estalvi. El dilluns es va posicionar en 2025 com un dels dies més econòmics per a reservar, amb un preu mig inferior al de la resta de la setmana, encara que l’estudi assenyala que aquesta tendència varia segons la regió, amb el dimecres com a dia més favorable per a vols cap a Àsia.
A més, l’hora de compra també influeix. Les reserves realitzades al voltant del migdia van registrar tarifes més ajustades de mitjana, amb diferències rellevants segons el destí.
L’anticipació torna a ser un factor clau. Reservar amb entre un i dos mesos de marge va permetre obtenir els preus més competitius, amb un estalvi mitjà del 28%, especialment en destins de llarga distància a Àsia i Amèrica.