En el Dia Mundial de les Ciutats, l’Organització de Nacions Unides (ONU) convida a reflexionar sobre com les urbs poden convertir-se en espais d’innovació, sostenibilitat i benestar. A tot el món, governs i empreses estan replantejant el mode en què es dissenyen i gestionen les ciutats, combinant tecnologia, cultura i naturalesa. Des d’implementar energies verdes, integrar la intel·ligència artificial o apostar per nous paradigmes de mobilitat, el món dissenya una nova concepció de les ciutats.
A Orient Mitjà, NEOM, el gran desenvolupament urbà de l’Aràbia Saudita, s’ha convertit en un dels projectes més observats en l’àmbit internacional. La seva proposta, que inclou iniciatives com Oxagon o The Line, planteja noves formes de planificació: una ciutat lineal sense cotxes ni emissions, alimentada per energia 100% renovable i gestionada mitjançant intel·ligència artificial. Més que una construcció, NEOM simbolitza una visió: com integrar la sostenibilitat i la innovació en la vida quotidiana, prioritzant a les persones i a la naturalesa.
A Europa, Copenhaguen ha apostat per un enfocament complementari. La capital danesa combina urbanisme verd, mobilitat ciclista i gestió intel·ligent de residus per a convertir-se en la primera ciutat del món amb petjada de carboni neutra, un objectiu que es preveu aconseguir en 2030. El seu model demostra que la sostenibilitat pot consolidar-se sobre infraestructures existents mitjançant planificació, participació ciutadana i polítiques públiques consistents.
Per part seva, Singapur representa el paradigma asiàtic de ciutat intel·ligent: connectivitat, tecnologia de dades i eficiència energètica es combinen per a oferir serveis públics personalitzats i una gestió urbana predictiva. L’ús intensiu de sensors, intel·ligència artificial i anàlisi de dades permet optimitzar el trànsit, el consum d’aigua i la seguretat, situant al ciutadà en el centre de la presa de decisions.
Encara que distints en escala i context, aquests tres models comparteixen una visió comuna: les ciutats del futur seran sostenibles, interconnectades i adaptables. Des d’Orient Mitjà fins a Europa i Àsia, la innovació urbana es perfila com una eina essencial per a garantir l’equilibri entre creixement i benestar. La necessitat de construir espais més humans i sostenibles, on la tecnologia i la planificació treballin al servei de les persones, es converteix així en un denominador comú d’un futur urbà divers.