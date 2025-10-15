Diego Guardamino (CEO de Hafesa): “Espanya encara no està preparada per dependre només de les renovables”

El CEO de Hafesa, Diego Guardarmino, sosté en un article publicat al diari ‘Cinco Días’ que de moment Espanya no està preparada per a una dependència absoluta de les energies renovables. “Encara no estem preparats per dependre només de les energies renovables. I reconèixer-ho no és una debilitat, sinó un exercici de realisme”, apunta.
Guardamino reconeix que “Espanya ha avançat de forma exemplar en la descarbonització i la integració de fonts netes”, però adverteix que “aquest progrés també ha posat a prova la robustesa del nostre sistema energètic. Les energies renovables formen part del present i el futur, sens dubte, però encara presenten limitacions que no podem ignorar: depenen del sol, del vent i altres factors que escapen al nostre control”.
L’executiu recorda que els hidrocarburs continuen exercint “aquest paper silenciós de xarxa de seguretat, garantint que hospitals, indústries o serveis bàsics continuïn funcionant fins i tot quan el sistema elèctric trontolla”. I critica que el debat públic s’hagi simplificat en un enfrontament de “renovables sí” o “fòssil no”, quan “no estem preparats per renunciar als hidrocarburs, ni tan sols fora de situacions d’emergència”.
Guardamino afegeix en aquest sentit que “la sostenibilitat no s’assoleix amb declaracions d’intencions, sinó amb planificació, inversió i innovació. I això inclou modernitzar les infraestructures fòssils, reduir-ne l’empremta de carboni i apostar per tecnologies complementàries com els biocombustibles avançats o la captura d’emissions”.
Lluny de qüestionar la transició energètica sosté que el repte depèn de fer-la viable i equilibrada, ja que “no es tracta de triar entre el que és nou i el que és vell, sinó de fer conviure ambdós mons durant el temps necessari per garantir que el canvi sigui estable i segur. La transició energètica ha de ser un pont ferm, no pas un salt al buit. I aquest pont se sosté avui sobre tres pilars: renovables en expansió, suport fòssil modern i infraestructures resilients. Abandonar-ne un abans és debilitar tot el sistema.
El directiu de Hafesa defensa que, malgrat l’aposta per les renovables, Espanya ha de tenir una xarxa de suport sòlida: “El dia que puguem viure exclusivament de fonts netes arribarà, però encara falta un llarg camí per recórrer. Mentrestant, hem d’evitar dogmatismes i recordar que la seguretat energètica no es pot donar per feta. Perquè sense una xarxa de suport sòlida, la transició no serà una història d’èxit, sinó una font de vulnerabilitat”, conclou.