Dia de l’amic: regalar CBD “per cuidar als amics”

El Dia de l’Amic és una ocasió especial per a mostrar-los estima i amb motiu d’aquesta commemoració companyies que comercialitzen productes naturals amb CBD proposen regals que promoguin la cura personal per a prioritzar el seu benestar físic i emocional.

Indiquen que el CBD o cannabidiol és un ingredient natural de la planta cànnabis sativa amb efectes no psicoactius, amb propietats beneficioses i que un regal per a aquest dia pot ser conjunt de productes de spa a casa, com les sals de bany, olis essencials, veles o cremes corporals.

En aquest sentit, la marca espanyola de productes de CBD The Beemine Lab indica que ofereix solucions cosmètiques compostes “de +95% d’ingredients naturals resultants de sinergies que connecten el CBD, l’apicultura i diferents principis actius”.

Recorda que els agents externs com la contaminació, el sol o l’estrès i cansament, afecten directament la salut de la pell, per la qual cosa regalar productes que els protegeixin d’ells seran el seu gran aliat. Cita la seva crema dermo-reguladora antioxidant lliure de tòxics i de pesticides, composta per propietats correguladores del CBD per a la pell, aportant hidratació, reparació i calma gràcies a la seva fórmula enriquida amb aigua termal, cera d’abella, oli de cànem, calèndula, llard de karité i àloe vera.

Una altra de les opcions assenyala que és regalar l’Oli hidratant facial enriquit amb un 3% de CBD, un sérum orientat a pells sensibles que nodreix i repara la pell, i calma el dolor, picor i la coïssor gràcies als àcids grassos, aminoàcids essencials i vitamina E. “Regalar un flascó d’oli de CBD d’alta qualitat pot ser una excel·lent manera de mostrar als teus amics que et preocupes pel seu benestar”.

Relaxar-se

Afegeix que molts d’aquests amics ja han començat les vacances d’estiu, “per la qual cosa un regal perfecte són les espelmes aromàtiques de Total CBD per a acompanyar un bany relaxant gràcies a les seves aromes i llum tènue per a relaxar-se i desconnectar abans de tornar a la rutina”.

A més de CBD, aquestes veles contenen oli de pachulí, amb propietats terapèutiques i calmants que ajuden a millorar l’estat d’ànim, permetent-los alleujar l’ansietat i l’estrès. “Per això, acompanyar un bany relaxant amb veles aromàtiques els ajudarà a crear un ambient més acollidor, relaxar ment i cos i combatre la fatiga i l’estrès”.

Sens dubte, celebrar el Dia de l’Amic amb regals que els aportin temps per a la seva pròpia cura i benestar és la millor opció per a sorprendre “la família que un tria”.