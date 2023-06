Deutsche Telekom considera infundats els temors de mantenir Huawei al 5G

El CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, ha manifestat el seu desacord amb la postura de la Comissió Europea, que considera “justificades” les restriccions als proveïdors xinesos com Huawei en les seves xarxes 5G per part d’alguns països de la UE i encoratja a la resta a seguir en aquesta mateixa línia.

Höttges s’ha pronunciat en aquesta línia recentment en una conferència organitzada per la Federació d’Indústries Alemanyes.

Deutsche Telekom compta amb una xarxa 5G que cobreix al voltant del 95% de la població del país germànic, en la qual més de la meitat dels seus equips són d’Huawei. Segons publica l’empresa d’informació de la indústria de les telecomunicacions ‘Light Reading’, això és una cosa que el CEO de la major companyia de telecomunicacions d’Alemanya sembla no voler que canviï. Concretament, pel que fa a elements com les antenes, Höttges ha assegurat que, “segons la llei alemanya, no es percep com un element crític”.

A aquestes manifestacions s’uneixen les realitzades pel portaveu de l’operadora alemanya, Stephan Broszio, recollides per la publicació ‘Golem’, que surt al pas de les inquietuds manifestades per part d’alguns representants del Govern alemany que, en casos extrems, el ‘programari’ utilitzat per a configurar i controlar a distància les estacions basi pugui manipular o apagar la xarxa de telefonia mòbil alemanya.

Sobre aquesta qüestió, i aclarint aspectes de seguretat en relació amb Huawei en el 5G, Broszio explica que el “accés remot per a les empreses fabricadores no és possible” i assegura que, pel que fa a la seva companyia, no s’instal·larà en els sistemes actius cap actualització la funcionalitat i la seguretat de la qual no s’hagin comprovat abans exhaustivament en el sistema de proves. “Els sistemes per a la gestió de la xarxa estan completament separats d’Internet i de les xarxes de comunicació de les oficines de Telekom en la seva pròpia xarxa d’alta seguretat”, afirma el portaveu de Deutsche Telekom.

Altres fonts procedents d’operadors de telecomunicacions a Alemanya consultades per ‘Golem’ afirmen no haver tingut mai “el menor problema de seguretat amb els equips d’Huawei” ni amb el seu ‘programari’ de gestió de xarxa (NMS).

POLÒNIA I ÀUSTRIA TAMBÉ REBUTGEN

En altres països, com és el cas de Polònia i Àustria, també hi ha actors en l’àmbit de les telecomunicacions que consideren infundada l’alarma creada per la incorporació d’equips xinesos en el 5G dels països de la UE, i criden l’atenció sobre les conseqüències de restringir la seva presència en les xarxes.

Concretament, el ministre d’Assumptes Digitals de Polònia, Janusz Cieszyński, s’ha mostrat crític davant l’actitud adoptada per la Comissió Europea. En una entrevista publicada en l’edició polonesa de ‘Business Insider’ afirma que, “després de TikTok, aquest és el segon exemple que la Comissió Europea va més enllà del seu mandat”. Pensa que la pressió a les telecos és “perillosa, perquè hi ha un marc jurídic clarament definit dins del qual ha d’operar la Comissió, i avançar-se d’aquesta manera és una violació d’aquestes normes”.

A Àustria, el CEO de l’operadora Drei, Rudolf Schrefl, davant la pregunta del diari Kleine Zeitung sobre una possible sortida de ZTE de les seves xarxes 5G, afirma que “si excloguéssim categòricament a Huawei i ZTE de les xarxes, Europa retrocediria cinc anys en termes de digitalització”. A això afegeix que “els restants proveïdors d’infraestructures de xarxa no tenen capacitat” per a cobrir aquests requeriments, i que això no sols afectaria de manera visible a l’àmbit de les telecomunicacions, sinó també a altres sectors.

Per part seva, el director general de la divisió de Telecomunicacions i Correus de RTR (l’Autoritat Reguladora de la Radiodifusió i les Telecomunicacions d’Àustria), Klaus M. Steinmaurer, considera que Huawei i ZTE no suposen actualment una amenaça per a la seguretat de la xarxa a Àustria, segons manifesta en una entrevista a l’agència de notícies austríaca APA. “No tinc coneixement de cap raó per a això”, ha afirmat, a més d’assegurar que, en el cas que la situació canviés, reaccionarien immediatament, ja que realitzen una contínua avaluació i supervisió.