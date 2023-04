Deutsche Telekom amplia l’aposta a l’Estat amb una nova oficina a València

Deutsche Telekom continua mostrant un fort interès per ampliar la seva presència a Espanya i ara el grup alemany inaugura un nou Centre de Valor de Deutsche Telekom IT a València que estarà operat per T-Systems Iberia, la filial de serveis de digitalització per a empreses i administració pública del grup, que ocuparà gairebé 400 experts tecnològics. Deutsche Telekom dóna suport així a la línia de creixement de T-Systems a Espanya, que el 2022 va incorporar més de 500 professionals al seu Centre de Valor a Granada i més de 300 al de Reus.

“L’obertura d’aquest nou hub digital de Deutsche Telekom IT a València és una molt bona notícia per a nosaltres, i segueix la línia de creixement que hem marcat els darrers anys, creant ocupació, generant sinergies amb les universitats espanyoles i promovent la innovació per oferir solucions als nous reptes socials i empresarials a través de la tecnologia”, manifesta Osmar Polo, director general de T-Systems Iberia.

El nou hub tecnològic, focalitzat a cobrir les necessitats tecnològiques de Deutsche Telekom a Alemanya, té l’objectiu d’esdevenir un centre de referència a escala mundial, que combini el talent internacional i local, per crear valor per a l’empresa i els seus empleats, així com per a la comunitat local i el país. Per a la fase d’arrencada de les operacions, aquest nou centre ja ha incorporat 300 enginyers.

A més, T-Systems té previst crear 500 llocs de treball a Espanya d’aquí a final d’any i aproximadament el 10% d’aquestes noves contractacions seran a València, amb focus en perfils tecnològics com a desenvolupadors, DevOps, scrum masters i experts en anàlisi de dades i test automation.

Peter Leukert, CIO de Deutsche Telekom i CEO de Telekom IT, afirma que “com a centre digital, científic i cultural d’Espanya, València encaixa perfectament amb el nou hub tecnològic del grup. Amb un nombre significatiu d’universitats i una comunitat internacional diversa, València és una ubicació prometedora i esperem una cooperació productiva amb els experts locals i els joves professionals”.

CENTRES DE VALOR

L’oficina de València s’integrarà dins la xarxa de centres de valor que T-Systems té a Espanya i que està creixent de manera significativa. Aquesta xarxa compta amb un Centre de Valor a Granada, que ha quintuplicat la mida del seu equip només el 2022 i preveu crear més de 1000 llocs de treball fins al 2025.

A més, aquest centre ha engegat la Càtedra d’Innovació en Sostenibilitat Digital juntament amb la Universitat de Granada per a l’impuls de la tecnologia com a eina tractora de pràctiques sostenibles entre empreses i administracions.

El segon Centre de Valor de la xarxa nacional s’ubica a Reus, que a l’últim any ha sumat més de 300 nous professionals al seu equip per impulsar l’adopció del Cloud i la digitalització entre els clients de T-Systems de tot el món.

A aquesta xarxa s’uneix ara el hub de Deutsche Telekom IT a València, que també s’integra a la xarxa internacional de Centres de Valor de Deutsche Telekom, amb seus a Alemanya, Grècia, Hongria, Eslovàquia, Polònia, la República Txeca i l’Índia.