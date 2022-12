Deu startups espanyoles aterren a Silicon Valley per l’alt valor tecnològic

Red.es i ICEX donaven a conèixer a través del seu web oficial la llista de 10 startups espanyoles admeses a l’edició de Tardor 2022 del Desafia San Francisco Immersion Program, establert per Red.es i ICEX Spain Trade and Investment, dependents del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

Els equips fundadors ja aterrats a San Francisco van començar el seu programa d’immersió el 28 de novembre passat i finalitzarà el 9 de desembre a la seu de l’MTB Innovation Center de San Francisco, South of Market (SOMA).

Segons va explicar Luis Prieto Cuerdo, director d’Economia Digital de Red.es, “el nostre objectiu amb el Programa d’Immersió Desafia és ajudar les empreses tecnològiques espanyoles a convertir-se en referents internacionals, alimentant així tot l’ecosistema espanyol d’startups”.

Els startups participants en aquesta edició ofereixen solucions que van des de sistemes de connexió per a satèl·lits fins a votacions en línia, tecnologies blockchain, la reforestació de boscos a través de la biotecnologia, propietats immobles, eines de vendes i màrqueting, solucions cleantech, tecnologies de vídeo interactiu i plataformes de cerca de talent i de treball. Tots els projectes presumeixen d’un producte o servei d’alt valor tecnològic i model de negoci sostenible.

Es tracta de Brickbro global investments SL, Clientify SL, CO2 Revolution SL, Elliot Cloud SL, Finboot Tech SL, Korum social SL, PlayFilm S.L, Shakers Global Solutions SL, Satelio IOT services SL i Wisar by Talent Revolution SL.

El programa és una experiència integral amb participació en tallers, reunions, activitats i exploració d’oportunitats de networking per tal de fomentar la mentalitat emprenedora característica d’aquesta regió. A més, ofereix un espai privilegiat a les startups espanyoles participants per accedir a un dels ecosistemes digitals més importants del món.

Durant la primera setmana, els startups participants estan tenint l’oportunitat d’aprendre sobre el panorama empresarial dels EUA i l’ecosistema de Silicon Valley, refinar el seu storytelling, value proposition i pitching entre altres activitats. La segona setmana se centrarà a comprendre com competir a nivell mundial i augmentar les vendes, garantir que la propietat intel·lectual estigui protegida, aprendre a crear un sòlid equip multifuncional i intercultural, així com conèixer altres fundadors de startups.