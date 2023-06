Els deu millors llibres d’història d’Espanya estan a la Fira de Madrid

Amb motiu de la celebració de la 82a edició de la Fira del Llibre de Madrid, l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha abordat una selecció dels deu millors llibres d’Història d’Espanya publicats durant l’últim any. Diu que aquests “exhaustius estudis” conviden a comprendre i reflexionar sobre el nostre passat més o menys pròxim, en tota la seva complexitat “i ens permeten explorar i analitzar els esdeveniments i personatges que han donat forma al nostre passat i com constitueixen part del nostre present”.

“Històries de sororitat”, Angela Atienza (ed.), Marcial Pons, 2022. Una obra que l’Institut Coordenades diu que és “fonamental” i que ens submergeix en “el fascinant món de la sororitat durant l’època moderna. Amb una meticulosa recerca i un enfocament transversal, aquesta obra ens mostra la importància de la solidaritat femenina en la cerca de relacions i oportunitats. Aquest conjunt d’estudis reflexionen i plantegen la identificació de la sororitat i les seves expressions històriques particulars, fugint de significacions pròpies de la contemporaneïtat i de presentismes”.

‘Energia i política. Una història del petroli a Espanya’, Gloria Quiroga (coord.), Els llibres de la Cataracta. 2022. Diu que aquesta nova obra repassa la història del desenvolupament de la indústria petroliera a Espanya i revela una trajectòria apassionant, inseparable dels canvis polítics, econòmics i socials que va travessar el país.

L’evolució d’aquesta indústria a Espanya cobra especial rellevància al nostre país en tractar-se d’un territori que, a principis del segle passat, a més de no comptar amb reserves petrolíferes, realitzava un consum de petroli pràcticament testimonial. Malgrat això, a partir de 1900 van sorgir a Espanya les primeres iniciatives (CAMPSA, CEPSA…) coincidint amb l’enlairament econòmic del país i amb la preeminència del petroli com a recurs energètic mundial”, apunta.

‘Jacobo. El duc d’Alba a l’Espanya del seu temps’, Enrique García Hernán, Càtedra. 2023. Enrique García Hernán presenta una “acurada investigació” que permet endinsar-se en l’apassionant vida i llegat de Jacobo Fitz-James Stuart i Falcó, duc d’Alba. L’autor aconsegueix captar l’essència del període històric, amb les seves intrigues polítiques i lluites pel poder. L’autor analitza al personatge utilitzant no sols les importants fonts de l’arxiu personal del duc d’Alba, sinó moltes altres dels seus contemporanis, oferint una visió nova d’un personatge poc conegut i sobretot de les complexitats que el van envoltar durant el seu curs vital.

‘Un joc de trons castís. Godoy i Napoleó: una agònica lluita pel poder’, Antonio Elorza, Aliança. 2023. Antonio Elorza reconstrueix en aquest llibre els secrets de l’intrigant triangle format per María Luisa de Parma, Carles IV i Manuel Godoy. Elorza, amb una rigorosa recerca i un maneig impecable de fonts directes, analitza detalladament les dinàmiques de poder, traïcions i ambicions desmesurades que finalment acabarien per lliurar a Espanya a Napoleó Bonaparte. En aquest ‘joc de trons castís’ es tracen les complexitats polítiques i els impactes històrics d’aquest intrigant triangle de poder.

‘Art, diners i poder. Dotze grans fortunes en la Història d’Espanya’, José María Rondón, Lid editorial. 2023. El periodista José María Rondón, en el seu llibre ‘Art, Diners i Poder’, se submergeix en les biografies de guerrers, conqueridors, aristòcrates, polítics, banquers i empresaris per a analitzar la influència de l’art en aquestes figures històriques. Amb una prosa cuidada i exemples il·lustratius, Rondón realitza una minuciosa anàlisi de les vides de dotze homes que van acumular poder i riquesa, explorant com l’art, en algun moment, va travessar les seves trajectòries amb diverses conseqüències. L’obra convida el lector a endinsar-se en aquestes històries de vida, contemplant tant les llums com les inevitables ombres, demostrant que el fet artístic transcendeix de l’evident.

‘Un imperi d’enginyers. Una història de l’Imperi espanyol a través de les seves infraestructures’. Felipe Fernández-Armesto i Manuel Lucena Giraldo, Taurus. 2022 Aquest llibre endinsa al lector en el fascinant món de l’enginyeria i el seu impacte en la història. A través d’un enfocament rigorós i amè, Felipe Fernández-Armesto i Manuel Lucena Giraldo recorren els assoliments i desafiaments dels grans enginyers que van forjar imperis i van transformar el curs de la humanitat. Des de la construcció de monuments icònics fins a la creació d’infraestructures vitals, l’obra ens convida a reflexionar sobre el poder transformador de l’enginyeria i el seu llegat perdurable en el món que habitem.

‘Miguel Primo de Rivera. Dictadura, populisme i nació’. Alejandro Quiroga, Crítica. 2022 “Aquesta exhaustiva biografia desafia les narratives tradicionals i brinda una nova perspectiva sobre un dels personatges més influents i controvertits de l’Espanya del segle XX. Alejandro Quiroga desmitifica en aquesta obra la imatge de Primo de Rivera com un home trempat i sense una ideologia clara, i ens mostra un líder que va impulsar un règim nacionalista, autoritari i profundament repressiu, en línia amb altres dictadures europees de l’època. Una obra no sols fonamental per a comprendre la història d’Espanya en l’últim segle, sinó també per a entendre factors clau de la política contemporània, com el populisme i el nacionalisme”, destaca l’Institut Coordenades.

‘Creus de memòria i oblit’, Miguel Ángel de l’Arc, Crítica. 2022. “Un llibre revelador que aborda el persistent record de la Guerra Civil espanyola durant el franquisme a través dels milers de monuments erigits en tot el país des de l’inici de la Dictadura. Miguel Ángel de l’Arc Blanc analitza el significat d’aquests monuments controlats per les autoritats, que van perpetuar el mite dels “caiguts per Déu i per Espanya” i van establir una dicotomia entre els bons i els mals espanyols. Una obra essencial per a aquells interessats a comprendre la relació entre la memòria, la propaganda i el poder en el context del franquisme, així com per a aquells que desitgin explorar l’impacte durador d’aquests monuments en la configuració del paisatge i la narrativa històrica d’Espanya”, diu l’entitat.

‘Heretgia i societat. La Inquisició en el món hispànic’, Doris Moreno i Manuel Peña (coordinadors), Comares. 2022. Doris Moreno coordina aquesta obra que ofereix una perspectiva polièdrica de la Inquisició en el món hispànic, explorant no sols les estructures i pràctiques d’aquesta institució, sinó també la complexitat dels individus que es trobaven immersos en ella. Al llarg de les seves pàgines, el lector es trobarà amb personatges que, si bé no rebutjaven l’autoritat, buscaven alternatives per a sobreviure en un context dominat per la Inquisició. El llibre convida al lector a comprendre la història de l’heretgia i l’ortodòxia des d’una perspectiva més àmplia i matisada, destacant la importància de considerar diversos factors per a comprendre plenament aquest fenomen històric.

‘Elles. Les estudiants de la Residència de Senyoretes’, Encarnación Lemus, Càtedra. 2022. Amb aquest estudi Encarnación Lemus reconstrueix la història de les dones de província que es van desplaçar a la Residència d’Estudiants de Madrid per a estudiar en la capital d’Espanya durant la dècada dels vint. En aquest període, es va aixecar la restricció que impedia a les dones espanyoles accedir a l’educació superior, cosa que va significar un important avanç en la igualtat d’oportunitats. Encara que inicialment la presència de dones en les universitats era escassa, la Residència de Senyoretes va aconseguir establir un nou model de dona al llarg d’aquesta dècada. L’obra endinsa al lector en els esdeveniments i canvis socials que van ocórrer en aquest període, oferint una visió detallada d’aquesta important fita en la història de l’educació i els drets de les dones a Espanya.

En opinió de Jesús Sánchez Lambás, Vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, “la història contemporània en mans dels investigadors i divulgadors dels últims 50 anys, han penetrat en la nostra realitat essencial, passant d’uns relats cronològics i estereotipats, a l’anàlisi de l’entorn social, polític i econòmic que envolto els grans esdeveniments i que tantes vegades aquestes circumstàncies van ser determinants dels fets, exposats amb qualitat literària i rigor científic. És precisament aquesta visió transversal i complexa de la realitat la que ens dona llum sobre la nostra realitat present i sobre el que podem esperar en el futur immediat”.