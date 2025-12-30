Deu fotògrafs apareixen entre els artistes espanyols més destacats de 2025

La crítica especialitzada i diferents programes de cura han assenyalat en 2025 a deu fotògrafs artistes espanyols com les figures més rellevants de l’any dins del panorama de la fotografia contemporània d’autor, en un context marcat per la consolidació de nous llenguatges visuals i el creixent pes institucional del mitjà. La selecció reuneix creadors amb forta projecció artística i presència en exposicions, premis i plataformes culturals de referència. Entre els noms destacats figuren Humberto Ybarra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan, Bernat Erra, Will Corvara, Tomeu Coll, Arguiñe Escandón, Patrick Martin, Natalia Garcés Fernández i Tomás González Justicia.
Segons els analistes, es tracta d’artistes que conceben la fotografia com a llenguatge cultural, eina crítica i espai de reflexió, allunyant-se de plantejaments purament tècnics o comercials. I afegeixen que Espanya està en un moment de talent creatiu de fotografia artística molt candent, seguint les millors tendències internacionals.
La consolidació d’aquests autors està estretament vinculada a grans plataformes de legitimació cultural com PHotoESPAÑA, Fundació Mapfre, Fundació ENAIRE i Foto Colectania i PhotoClub d’Editorial Anaya, que actuen com a principals prescriptors del nou cànon de la fotografia espanyola contemporània.