DES–Digital Enterprise Show 2026, l’esdeveniment més gran a Europa dedicat a la IA, obre avui les seves portes a Màlaga. Fins al dijous la trobada reunirà més de 15.000 directius internacionals que coneixeran les solucions tecnològiques més capdavanteres del mercat per a impulsar la competitivitat de grans corporacions, pimes i administracions públiques.
L’organització de DES–Digital Enterprise Show 2026 generarà un impacte econòmic de més de 30 milions d’euros per a la capital de la Costa del Sol, que registra durant aquesta setmana un98% d’ocupació hotelera. D’aquesta manera, l’esdeveniment també contribueix a la projecció internacional de la ciutat i a la dinamització de la seva economia.
Igualment, DES 2026 promet ser molt especial per la celebració del seu desè aniversari. Com a novetat, s’ha redissenyat el seu format convertint-se en un “esdeveniment d’esdeveniments” albergant set àrees temàtiques on es mostraran els avanços en IA, ciberseguretat, cloud, solucions per al retail, màrqueting i pimes, a més de disposar d’un espai per al talent emprenedor. Tot això està concebut sota els noms de “Universo DES” i “DES ARENA”, congregant a 403 signatures expositores que participaran activament donant a conèixer un total de 706 innovacions tecnològiques.
Entre les innovacions més rellevants es troben els agents i plataformes integrades d’IA que incrementen la productivitat, la delegació de tasques, la creativitat i la hiperespecialització. En aquest sentit, es mostraran agents que organitzen viatges corporatius amb criteris de hiperpersonalització o que ajuden a l’optimització de rutes per al sector logístic. Així mateix, es donaran a conèixer altres propostes com a tecnologia hàptica que, amb la IA, transforma música en sensacions físiques; o una experiència digital que barreja realitat estesa amb mobilitat real.
Al seu torn, la Xina tindrà un pes important a l’ésser el país convidat. En la seva relació amb Espanya, el gegant asiàtic s’ha erigit en el primer soci comercial a Àsia, amb un comerç bilateral de prop de 48.000 milions d’euros en 2025. Davant aquest panorama de cooperació, DES 2026 rebrà una delegació de la nació encapçalada per Yongdong Wang, vicepresident corporatiu de Microsoft i president del Grup d’R+D a Àsia-Pacífic; i Fred Sun, director general per a Europa de Tencent Cloud, la divisió de computació en el núvol de la matriu de WeChat. Tots dos explicaran com estan accelerant la incorporació de la IA a gran escala perquè sigui una solució pràctica per a les empreses i administracions a fi de promoure la seva competitivitat.
Digital Bussiness World Congress
El marc en el qual s’estudiaran aquestes experiències tecnològiques serà el Digital Business World Congress, el fòrum més gran de digitalització d’Europa que tindrà lloc en DES. En els seus escenaris, 637 ponents internacionals compartiran les claus per a orientar l’ús d’eines d’IA cap a la millora de l’eficiència, la productivitat i la sostenibilitat de les organitzacions.
Sobre això indagarà una de les veus més esperades d’aquesta edició: la de Randi Zuckerberg, emprenedora tecnològica i exdirectora de màrqueting de Facebook. L’empresària detallarà les estratègies que poden seguir les companyies per a traduir la IA en creixement mesurable convertint-se en una palanca real de promoció del negoci. Així mateix, el congrés abordarà la implementació de la intel·ligència artificial juntament amb altres solucions – com el cloud, la computació quàntica, l’analítica de dades o la realitat virtual – a fi de construir infraestructures digitals més fortes i resilients.
A més, i per primera vegada, el Digital Business World Congress acollirà un fòrum centrat en l’evolució tecnològica en l’àmbit de la defensa. En ell, líders de l’Agència Espacial Europea, l’aeroespacial alemanya DLR GfR mbH, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, entre altres, posaran en comú el progrés de les solucions duals, com els drons o els satèl·lits, que són fonamentals per a l’activitat militar i per a garantir la protecció d’infraestructures crítiques i organitzacions.
En la mateixa línia, la trobada examinarà la importància de la sobirania tecnològica i la ciberseguretat en l’ecosistema empresarial, incloent-hi conceptes com “Zero Trust”, alhora que indagarà en l’auge de les EdTech. Seguint amb l’eslògan d’aquesta edició “Machines Learn, People Lead”, també s’analitzarà el paper del talent humà, que és qui està guiant a les màquines perquè siguin realment útils.
Per a debatre aquestes qüestions, l’agenda del congrés inclourà noms de la talla de Trevor Monroe, Sènior Program Manager en el Banc Mundial; Ricardo Baeza-Yates, acadèmic especialitzat en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suècia, una de les institucions tecnològiques més prestigioses d’Europa; Stefaan Verhulst, investigador en la Universitat de Nova York centrat en l’ús de dades, que ha estat assessor de la Comissió Europea i la UNESCO; i Margaret Chen, avalada pel Govern xinès com una de les 100 persones amb més impacte en l’exterior.
El programa, de la mateixa manera, citarà en el ‘DES Arena’ a directius de conegudes marques com Renault, Airbus, TAG Heuer, American Express, Linkedin, Stellantis, Naturgy, BBVA, Carrefour, Renfe, Seat o Glovo, els quals intercanviaran les seves perspectives sobre la integració digital i com dur-la a terme perquè sigui rendible.