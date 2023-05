Deneguen la propietat de la marca ‘ElClàssic’ al Reial Madrid i al Barça

La batalla legal que enfronta LaLiga amb el Reial Madrid i el FC Barcelona per la marca ‘ElClàssic’ ha generat un nou triomf per a LaLiga, ja que l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha donat la raó a la patronal atorgant la consideració a les marques ‘ElClàssic’ titularitat de LaLiga de “marques reanomenades”, la qual cosa significa que és una identitat reconeguda pel públic interessat en l’àmbit de l’activitat esportiva. La decisió de l’OEPM denega, per tant, l’intent del Reial Madrid i el FC Barcelona per registrar la marca ‘ElClàssic’ a Espanya. Cal recordar que les dues entitats no tenen cap marca ‘ElClàssic’ registrada a Espanya, ni a la Unió Europea.

L’organisme competent considera que el registre de la marca ‘ElClàssic’ per part del Reial Madrid “podria generar un vincle a la ment del consumidor amb la marca anterior reanomenada”, en referència a ‘ElClàssic’, i que, per tant, “aquest vincle pot derivar, sense una causa justa, en un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca anterior, ja que amb l’ús de la marca sol·licitada es produiria una apropiació indeguda del poder d’atracció i de la inversió publicitària de la marca anterior. , beneficiant-se indegudament de la seva imatge”. En aquest sentit, l’OEPM estima l’oposició presentada per LaLiga denegant la sol·licitud de registre presentada tant pel Barça com pel club presidit per Florentino Pérez.

El club blanc i el culer porten des del 2017 al·legant que la utilització de la marca ‘ElClàssic’ els “pertany”, cosa que els va portar a unir-se el 2021 en diversos processos legals. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha rebutjat que la marca pugui ser de la seva propietat tenint en compte els registres anteriors titularitat de LaLiga.