Demetrio Carceller rep el premi al Líder Empresarial de l’Any a Nova York

Demetrio Carceller Arce, president executiu del grup d’empreses d’alimentació i begudes Damm i president de la companyia energètica DISA, ha rebut el premi al Líder Empresarial de l’Any (Business Leader of the Year), que li concedeix la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units en reconeixement del creixement internacional, el lideratge innovador i el compromís en un creixement responsable i sostenible d’aquestes companyies.

En concret, el Consell d’Administració de la institució ha reconegut Carceller Arce per ser “un líder transformacional que, a través de la inversió en talent, tecnologia i innovació, i l’expansió internacional, ha impulsat la transformació dins les empreses que dirigeix i les ha convertit en empreses líders dels seus respectius sectors”.

En el període en què Demetrio Carceller Arce és president executiu de Damm, la companyia ha multiplicat per cinc el nombre d’empleats i actualment les dues companyies compten amb més de 10.000 col·laboradors i col·laboradores, amb presència a nivell global.

A més, el Consell d’Administració de la Cambra ha valorat l’extraordinari desenvolupament internacional de Damm en els darrers 10 anys, i actualment ha arribat a més d’un 30% de l’activitat del grup.

D’altra banda, Alan Solomont, president del Consell d’Administració de la Cambra i antic ambaixador dels Estats Units a Espanya, ha destacat “el compromís de Demetrio Carceller Arce amb l’economia circular i el medi ambient que el converteixen en un exemple a seguir a l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i que, entre altres coses, l’ha dut a alinear l’estratègia i les operacions de Damm als objectius de l’agenda 2030”.

L’ambaixador va reconèixer també “la seva tasca important a la Fundació Damm i la seva gran contribució a la societat a través del foment d’iniciatives culturals, esportives i socials, i l’ajuda als més vulnerables”.

L’acte de lliurament del Premi s’ha produït durant el curs de la gala anual que celebra la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units a Nova York. A l’esdeveniment hi han acudit més de 200 representants de la política, l’empresa i les finances dels dos països. Entre els assistents, hi ha figurat Caridad Batalla, cònsol general d’Espanya a Nova York; Andrew Kimball, president del New York City Economic Develpment Corporation; Kristen Kaufman, la comissionada adjunta per a assumptes internacionals de la ciutat de Nova York, i Alan Solomont, exambaixador dels EUA a Espanya i president de la Cambra.

Durant la seva intervenció, Demetrio Carceller Arce ha agraït el guardó rebut per part de la Cambra posant en valor l’important paper que aquesta institució i els seus membres tenen com a promotors de l’estreta connexió i l’aliança entre Espanya i els Estats Units.

“Hem de recordar els que van treballar de valent per construir aquestes relacions. El seu exemple i la seva generositat han de continuar sent font d’inspiració per a les nostres decisions. Per això, em considero una baula més de la cadena dels que defensen amb passió que aprofitem al màxim les nostres oportunitats compartides”, va afirmar Carceller Arce.

El president executiu de Damm i president de DISA va recordar durant el seu parlament la influència que ha tingut la cultura nord-americana al llarg de la carrera professional i personal. Carceller Arce va cursar els estudis universitaris als Estats Units a la prestigiosa Universitat de Duke, una experiència que, tal com ell mateix va assenyalar, “el va marcar com a persona” i li va permetre adquirir uns coneixements i valors que han estat fonamentals en la seva trajectòria.

“Sé que, encara que de vegades vegem les coses de manera diferent, els Estats Units i Espanya comparteixen, tant històricament com socialment, una humanitat comuna. Compartim una perspectiva en què importen la tradició, les arrels, la pàtria, i en què tot això és compatible amb l’ànsia de transformar i innovar. Totes dues som cultures creatives, obertes i extravertides, i sovint espontànies. Tenim sort, ja que aquesta vivacitat que compartim és més necessària ara que mai”, va indicar Carceller Arce.