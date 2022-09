El president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, formarà part del Consell Assessor de Cunef Universitat, el seu nou òrgan de govern que estarà compost per personalitats de reconegut prestigi en l’escena pública i privada.

Alts càrrecs d’empreses com Amadeus, L’Oreal, BBVA, o Grup Pressa entre altres, completen la formació d’aquest Consell Assessor, constituït per personalitats d’àmbit nacional i internacional de reconegut prestigi en l’escena pública i privada. Tots els seus membres destaquen per la seva reputació en les àrees científiques d’interès per a l’especialització de la Universitat.

El Consell Assessor de Cunef Universitat es presenta com un instrument necessari per a impulsar els objectius de la institució i mantenir el seu compromís amb l’excel·lència, l’especialització i donar impuls a la internacionalització de la institució.

En un moment en el qual la tecnologia es converteix en un element transformador, Cunef Universitat obre camí amb noves titulacions en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Matemàtiques (STEM, per les seves sigles en anglès), integrant i creant valor per als coneixements en Finances, Economia i Dret i Institucions.

L’excel·lència i l’especialització són la base des de l’origen d’aquesta institució acadèmica, nascuda fa 50 anys. El model d’alt nivell formatiu que va sorgir per a nodrir de líders al sector financer va permetre el seu reconeixement com a centre universitari independent en 2019, mantenint el seu compromís amb l’excel·lència i els seus recursos per a afrontar els nous reptes marcats per la tecnologia i un mercat global.

El Consell Assessor també estarà format per Carlos Julio Ardila, CEO de Ardila Lulle; Elena Ávila, vicepresidenta Executiva de Amadeus IT Group; Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional i Béatrice de Clermont-*Tonnerre, membre del Consell d’Administració de pressa.

A més, estaran Ana Jaureguizar, directora general de L’Oreal Luxe a Espanya; David Jimenez-Blanco, vicepresident de BME, conseller de SIX Group AG i president de la Borsa de Madrid; Alejandra Kindelan Oteyza, presidenta AEB i de la Fundació AEB; Carlos Moreira da Silva, president de BA Glass, Teak Capital i Cerealis SGPS SA; Pedro Pérez-Llorca, soci director de Pérez-Llorca Abogados; Carlos Salazar, anterior president del Consell Coordinador Empresarial de Mèxic (CCE) i conseller de BBVA, a més de Juan Urdaneta, Managing Director i Representant a Espanya de Makor Group.

TRAJECTÒRIA

Graduat en Administració d’Empreses pel Col·legi Universitari d’Estudis Financers (Cunef), Demetrio Carceller Arce també va obtenir un MBA a l’escola de negocis Fuqua, adscrita a la prestigiosa universitat de Duke, centro en el qual forma part del Board of Visitors des del 2020.

En la trajectòria professional de Demetrio Carceller Arce com a president executiu de Damm destaquen l’impuls a la diversificació i innovació de productes del grup cerveser, l’aposta decidida per la transformació digital i els esforços en sostenibilitat mediambiental.

A més, en l’actualitat Carceller Arce és president de Cervesers d’Espanya i entre els anys 2012 i 2016 va ocupar la presidència de The Brewers of Europe (Cervesers d’Europa).