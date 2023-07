Demetrio Carceller: “L’acord per promocionar talent permet anticipar-nos”

Amb motiu de l’anunci de la signatura de l’acord a deu anys entre IE University i Fundació Damm per a impulsar l’impacte social a través de l’educació, el president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, va destacar la consonància d’aquesta col·laboració amb els valors de la companyia que presideix.

A més de recordar que, des de 1876, els seus fundadors van “ser grans emprenedors que van saber envoltar-se d’experts per a formar a aprenents i oferir un producte de qualitat”, el president executiu de Damm i president de la Fundació Damm va destacar que aquesta dinàmica de formació i excel·lència “forma part de l’ADN de Damm”.

Amb el suport de Fundació Damm, la Fundació IE gestionarà programes de beques per a facilitar l’accés de joves amb perfil extraordinari procedents de tot el món als programes de IE University, per a contribuir a construir una societat pròspera i equitativa.

En aquest sentit, Carceller Arce va aprofitar l’ocasió per a destacar que aquest conveni de col·laboració acadèmic-empresarial resulta “essencial per a Damm”, ja que els permetrà “anticipar-nos al demà amb nous enfocaments sostenibles que redundin en benefici de la societat”. “El fet que IE University celebri ‘The Next 50’ mirant al futur, als pròxims 50 anys, i que Damm estigui a punt de complir un segle i mig d’existència dota de major consistència a aquesta col·laboració”, va afegir el president executiu de Damm i president de la Fundació Damm.

Nova aula

Fundació Damm comptarà amb una ‘Aula Damm’ en IE Tower, el nou campus tecnològic i sostenible de IE University a Madrid. A més, com a part d’aquest acord, Damm participarà en activitats d’impacte social, compartirà la seva visió estratègica, protagonitzarà esdeveniments destacats i reforçarà el seu network amb el claustre de recerca, els alumnes i els graduats de la institució, una plataforma de més de 80.000 directius presents en 180 països. Aquest projecte reforça la missió de Fundació Damm per a impulsar el talent en l’educació, la cultura i l’esport.

“Per a Fundació IE és un privilegi treballar amb Fundació Damm a impulsar l’accés a l’educació. La col·laboració i compromís entre el món empresarial i les institucions acadèmiques, és un aspecte fonamental per a brindar oportunitats a joves amb talent, els qui a través de l’educació podran ser agents de canvi per a aconseguir progrés econòmic i una societat més justa i sostenible. Agraïm a Fundació Damm pel seu clar compromís amb el desenvolupament del talent”, va concloure Gonzalo Garland, vicepresident executiu de Fundació IE.