La demanda d’obres i estructures parades creix un 18% que el març

Els projectes d’obres i estructures parades han despertat un gran interès entre els promotors, especialment de l’àmbit local i regional, que es trasllada en un augment de la demanda per a aquesta mena d’actius professionals del 18% des del mes de març passat, segons dades de Servihabitat.

El fet que aquest tipus d’actius ja posseeixen un nivell d’execució realitzat elimina part de la incertesa que genera l’actual context de pujada dels preus de construcció i permet donar resposta a la persistent demanda d’habitatge d’obra nova que continua existint en el mercat residencial espanyol.

Tal com explica Ernesto Tarazona, director executiu de Desenvolupament Reus i Venda Majorista, “el sector ja ha anat alertant de l’escalada de preus dels materials en els projectes de construcció i de la limitada capacitat de repercutir aquests costos en el preu final de l’habitatge, per la qual cosa les obres en curs que es troben en estoc actualment suposen una oportunitat per al sector promotor ja que els permet mantenir el ritme d’activitat reduint l’impacte dels costos de construcció”.

A més, igual que el sòl urbà finalista, la rapidesa en la seva posada a punt per a la seva comercialització, fa que els promotors continuïn demandant la compra d’aquesta mena d’actius per a continuar amb la seva activitat.

Amb la finalitat de donar resposta a la creixent demanda dels promotors per les obres en curs i el sòl urbà finalista, Servihabitat va informar en un comunicat que ha començat a impulsar diferents iniciatives per a presentar l’oferta existent d’aquesta tipologia d’actius immobiliaris als professionals de la promoció. Segons Tarassona, “tenim la capacitat d’oferir un important i variat volum de projectes en tot el territori nacional per a donar resposta a la demanda actual i contribuir a la bona evolució que ha presentat el mercat”.

En aquesta línia, s’han planificat diferents presentacions a nivell nacional per a presentar les estructures pendents de finalitzar i que suposen una oportunitat inversora, alhora que s’ha elaborat un catàleg exclusiu d’aquesta mena d’obres, que està disponible en la web https://inversores.servihabitat.com/es/obraparada.