Deegan (Vodafone) reconeix la labor del governamb el full de ruta del 5G

Satisfan Deegan, CEO de Vodafone España, va reconèixer durant la seva intervenció en el ‘Digitals Summit 2022’ la labor del govern espanyol i va sol·licitar una estructura de mercat que afavoreixi operadors de xarxa amb una escala mínima viable per a afavorir les inversions i que Espanya no es quedi retardada en la carrera del 5G.

Així mateix, va destacar la importància de la digitalització de les pimes i professionals, que Vodafone està impulsant a través del programa ‘Kit Digital’ posat en marxa enguany pel Govern, una iniciativa, va remarcar Deegan, amb la qual la companyia està compromesa des del seu començament i que en els últims anys ha permès la transformació digital de més de 40.000 pimes.

Com a part del seu propòsit d’inclusió digital per a tots, l’operadora està accelerant el desplegament del 5G al país, tant en zones urbanes com rurals, amb una extensió de la cobertura real del 5G a més del 46% de la població i 1.000 municipis (dels quals el 25% tenen menys de 1.000 habitants). Una iniciativa encaminada a aconseguir un impacte transformador en l’economia i a les regions i que situarà a Espanya a l’avantguarda d’aquesta tecnologia.

Deegan va incidir en la importància que la indústria i els Governs estrenyin la seva col·laboració perquè els operadors puguin continuar fent costat a la societat en el seu conjunt en les seves necessitats i objectius digitals. “Per a aconseguir que el 5G s’acceleri a Espanya, s’integri en empreses i arribi a totes parts, la col·laboració públic-privada és essencial. En aquest sentit, els Fons Europeus brinden una oportunitat única per a superar les dificultats a les quals s’enfronta actualment la indústria de les telecomunicacions i evitar que Espanya es quedi enrere en la carrera del 5G, i han d’utilitzar-se per a incentivar també el desplegament de xarxes actives i passives en zones rurals perquè tinguin impacte”, va assenyalar.

Va apuntar que “és necessari trobar solucions innovadores, com la compartició de xarxes fixes i mòbils, que permetin aconseguir l’escala mínima viable per a continuar desenvolupant i invertint en infraestructures, no sols en termes de capacitat i velocitat, sinó també de seguretat o resiliència. Creiem que tres operadors de xarxa mòbil amb escala poden assegurar un nivell òptim en termes de competitivitat de xarxa, així com l’evolució cap a 5G”.

També va reconèixer els passos donats pel Govern en matèria fiscal, si bé va assenyalar que “és necessari adaptar la fiscalitat i la càrrega tributària específica del sector que és desproporcionada en comparació amb altres mercats europeus”.