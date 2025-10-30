De la ciència a l’esperança: com la innovació ajuda les dones a recuperar la fertilitat després del càncer

La medicina avança, i amb ella, les possibilitats de reconstruir la vida d’aquelles dones que han enfrontat el càncer i els seus tractaments, recuperant l’esperança de ser mares. Avui, quan està a punt d’acabar el mes dedicat al càncer, és possible recordar que, a través de la bioenginyeria, la ciència està proporcionant solucions que, no sols milloren la qualitat de vida, sinó que també poden restaurar la fertilitat, una part fonamental dels seus projectes vitals.
Com a part d’aquests avanços, existeix un camp de recerca clau enfocat a la creació d’òrgans en laboratori. Uns models tridimensionals que permeten tenir una visió més precisa de com funcionen els òrgans humans i com reaccionen davant patologies o tractaments, la qual cosa permet desenvolupar teràpies més personalitzades i eficaces. Aquest és el cas dels treballs presentats per la doctora i investigadora Irene Cervelló i el seu equip en Fundació IVI, els qui estan a l’avantguarda d’una revolució en la regeneració reproductiva.
Un dels avanços més prometedors de la bioenginyeria reproductiva és la creació d’organoides ovàrics humans. Aquests petits òrgans, que imiten la forma i la funció d’un ovari sa, s’obtenen a partir de teixit ovàric criopreservat donat per dones que van decidir preservar la seva fertilitat abans d’iniciar tractaments oncològics. En molts casos, elles ja no necessiten usar el teixit per a concebre, però la ciència ara els ofereix una segona oportunitat: restaurar la fertilitat perduda.
Una innovació que, com destaca la doctora Cervelló, investigadora principal del grup de “Cèl·lules Mare i Bioenginyeria Uterina”, és crucial per a moltes dones que han sofert mal ovàric per tractaments com la quimioteràpia. “Aquesta innovació representa un primer pas important cap a la creació d’un model tridimensional d’ovari humà”, descriu.
En l’àmbit de la regeneració uterina, els avanços també són notables. Recerques recents en el camp dels hidrogels híbrids de matriu extracel·lular estan obrint noves portes per a la regeneració de teixit uterí en dones. La Dra. Cervelló també posa el focus en diferents patologies que posa en risc la fertilitat. “Tenim experiència en patologies de l’endometri, com la síndrome d’Asherman, l’endometri fi o l’atròfia endometrial, on existeix una necessitat de regenerar teixit funcional” afirma.
Medicina regenerativa
El camí cap a la restauració de la fertilitat després d’un càncer està més a prop gràcies als avanços científics. Aquests estudis no sols obren noves possibilitats per a les dones que han perdut la seva fertilitat a causa d’un tractament oncològic, sinó que també ens acosten a una medicina personalitzada i regenerativa, que té el poder de transformar vides i retornar l’esperança a moltes dones que somien amb ser mares.
En paraules de la mateixa doctora, “en el futur, aquest tipus de models podria permetre l’estudi del desenvolupament dels fol·licles i obrir noves vies per a preservar o restaurar la fertilitat en pacients que han rebut tractaments oncològics”.